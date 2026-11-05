Cristiano Ronaldo na Seleção: 23 anos, seis Europeus e seis Mundiais

Cristiano Ronaldo estreou-se pela Seleção A a 20 de agosto de 2003, num particular frente ao Cazaquistão, em Chaves. Tinha 18 anos e entrou ao intervalo para o lugar de Luís Figo. O primeiro golo com a camisola das quinas surgiu a 12 de junho de 2004, no jogo inaugural do Euro 2004, frente à Grécia. Ronaldo, então com 19 anos, marcou de cabeça nos descontos, mas Portugal perdeu por 2-1. A Seleção chegou à final, novamente frente aos gregos, e voltou a sair derrotada. No final, Ronaldo chorou em campo: uma das primeiras imagens de uma carreira marcada por emoções fortes ao serviço de Portugal.

Esteve em seis Campeonatos da Europa. Portugal foi finalista em 2004, chegou aos quartos de final em 2008 e às meias-finais em 2012. Em 2016, conquistou o título pela primeira vez. Na edição de 2020, disputada em 2021, foi eliminado nos oitavos de final; em 2024, caiu nos quartos. Ronaldo detém os recordes de presenças em fases finais do Europeu, com seis torneios e 30 jogos, e de golos na competição, com 14.

A final de 10 de julho de 2016, frente à França, foi um dos momentos mais dramáticos do percurso. Depois de sofrer uma lesão no joelho, acabou por sair em lágrimas. Da zona técnica, acompanhou o jogo e incentivou os companheiros. Portugal venceu por 1-0, após prolongamento, com um golo de Éder. Quando o árbitro apitou, Ronaldo voltou a chorar — desta vez, de alegria — e ergueu o primeiro grande troféu da história da Seleção.

Foi também capitão nas duas conquistas portuguesas da Liga das Nações. Em 2019, Portugal venceu os Países Baixos por 1-0. Em 2025, o avançado marcou o golo do empate frente à Espanha, numa final que terminou 2-2. Portugal venceu por 5-3 no desempate por grandes penalidades.