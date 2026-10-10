Pedro Proença quer o regresso de Cristiano Ronaldo e foca-se na "tranquilidade" da equipa

Apesar da polémica em torno do jogador, Proença de sublinhou que a prioridade foi proteger o grupo de trabalho. "Durante os últimos 14 dias, o nosso foco foi desportivo, o novo selecionador, as novas metodologias, queremos ganhar a Liga das Nações", disse o presidente da FPF.

Recorrendo à palavra de ordem adotada, o dirigente destacou a forma como a situação foi gerida internamente: "Foram quatro jogos muito importantes, havia que dar tranquilidade à equipa, foi o que conseguimos, quatro jogos, quatro vitórias".

Sobre o saldo desportivo destas partidas, Pedro Proença mostrou-se plenamente satisfeito com os resultados. "Estamos qualificados e isso é que nos interessava", afirmou de forma perentória, acrescentando ainda que "estamos a um ponto de garantir o primeiro lugar, era o grande objetivo, foi cumprido".