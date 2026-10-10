Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol.
Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol.António Cotrim/Lusa
Desporto

Pedro Proença quer o regresso de Cristiano Ronaldo e foca-se na "tranquilidade" da equipa

Presidente da Federação Portuguesa de Futebol abordou o processo disciplinar ao capitão da seleção, destacando que o grande objetivo desportivo foi cumprido nesta janela da Liga das Nações.
Ricardo Simões Ferreira
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Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), afirmou este sábado (10 de outubro) que todos no seio do organismo desejam o regresso de Cristiano Ronaldo à equipa das Quinas.

O dirigente falou aos jornalistas à margem da inauguração do novo campo da AF Porto, já depois de o Conselho de Disciplina ter instaurado um processo disciplinar ao capitão, consequência do seu abandono da concentração da Seleção Nacional na Dinamarca. E garantiu: "Todos, sem exceção, querem Ronaldo de volta."

Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol.
Cristiano Ronaldo suspenso preventivamente após abertura de processo disciplinar

Apesar da polémica em torno do jogador, Proença de sublinhou que a prioridade foi proteger o grupo de trabalho. "Durante os últimos 14 dias, o nosso foco foi desportivo, o novo selecionador, as novas metodologias, queremos ganhar a Liga das Nações", disse o presidente da FPF.

Recorrendo à palavra de ordem adotada, o dirigente destacou a forma como a situação foi gerida internamente: "Foram quatro jogos muito importantes, havia que dar tranquilidade à equipa, foi o que conseguimos, quatro jogos, quatro vitórias".

Sobre o saldo desportivo destas partidas, Pedro Proença mostrou-se plenamente satisfeito com os resultados. "Estamos qualificados e isso é que nos interessava", afirmou de forma perentória, acrescentando ainda que "estamos a um ponto de garantir o primeiro lugar, era o grande objetivo, foi cumprido".

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