O desalento dos goleadores Mbappé e Kane. França e Inglaterra vão travar duelo pelo terceiro lugar em Miami.
O desalento dos goleadores Mbappé e Kane. França e Inglaterra vão travar duelo pelo terceiro lugar em Miami.Fernando Almeida
Desporto

É o jogo que ninguém quer jogar mas já ditou recordes extraordinários

O jogo que decide o 3.º lugar do Mundial é uma das partidas mais ingratas do torneio. Mas, com menos pressão, há espaço para brilharetes individuais: que o digam o turco Sukur e o francês Fontaine.
Pedro Sequeira
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