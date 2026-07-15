Campeã Argentina vence Inglaterra em mais uma aula de sobrevivência e repete final de 2022

É uma das rivalidades mais antigas e vibrantes do futebol e por isso nunca um duelo entre ingleses e argentinos será só mais um jogo. Nem o malogrado Diego Armando Maradona o permitiria, depois dessa mão de Deus em 1986. A Argentina de outro Deus (menor), Lionel Messi repete a presença na final, depois de vencer (2-1), e vai tentar ser bicampeã mundial no dia 19, diante da Espanha. Já Inglaterra vai continuar a procurar a final que não consegue desde 1966.O duelo das meias finais no Mercedes-Benz Stadium em Atlanta mostrou uma Argentina igual ao que tem sido desde o primeiro jogo neste mundial, joga com uma certa aura de campeão mundial que lhe permite a audácia de apenas reagir quando se sente acossada. O jogo pastelão que cansa os olhos de quem assiste transforma-se num vibrante jogo ofensivo quando sofre um golo e tem de ir para cima do adversário para reagir. Foi assim até com o estreante Cabo Verde, com o Egito, com a Suíça...Com muita luta e muito atrito individual foi o árbitro quem mais foi chamado a jogo numa primeira parte sem oportunidades de golo. E se Thomas Tuchel conseguiu aprisionar o talento de Lionel Messi - ficou em branco pela primeira vez neste mundial, mas fez uma assistência para golo - Lionel Scaloni conseguiu secar os caminho da bola até Harry Kane e fez os ingleses acreditar que poderiam chegar à baliza de outra forma. Pura ilusão. Nem Jude Bellingham o ajudou.Também a Inglaterra chegou às meias finais com um percurso sofrido, mas consistente na maneira de jogar imposta por Thomas Tuchel. E não foi diferente ontem, tendo-se colocado em vantagem ao minuto 55, com um golo de Anthony Gordon e depois agradecido a Stones, Spence e sobretudo a Pickford. O guarda-redes inglês evitou o empate por três vezes, com destaque para a enorme estirada em cima da linha de golo que fez Nicolás González levar as mãos à cabeça tal a oportunidade criada aos 69 minutos.Aos 85 minutos Enzo Fernández vingou Julián Alvarez, Giuliano Simeone, Nicolás González e ele próprio com um golaço de lentar o estádio. Pickford nada podia fazer para travar o remate do ex-Benfica... que segundos antes o vira defender outro grande remate.Com Inglaterra completamente encostada às cordas adivinha-se uma eliminação estrondosa, tanto como apoteótico foi o apuramento da Argentina. Depois de acertar no poste, Lautaro Martínez fez o 2-1 que deixou os ingleses de rastos já depois dos 90 minutos. A Argentina está na 2.ª final consecutiva, a 3.ª nas 4 últimas edições da prova.