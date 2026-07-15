Inglaterra-Argentina. Vai a jogo uma das maiores rivalidades do futebol por culpa de Maradona e das Malvinas
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Inglaterra-Argentina. Vai a jogo uma das maiores rivalidades do futebol por culpa de Maradona e das Malvinas

Duas seleções marcadas pela história à procura da final do Mundial 2026. Ingleses procuram vingar 1986 e acabar com jejum de 60 anos sem troféus, mas os argentinos querem repetir Mundial 2022.
Isaura Almeida
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