Nuno Borges e Jaime Faria travados nos oitavos após fazerem história em Cincinnati

Nuno Borges e Jaime Faria despediram-se do Masters 1000 de Cincinnati nos oitavos de final, terminando uma participação que fica marcada por um feito inédito para o ténis português. Pela primeira vez, dois jogadores nacionais conseguiram chegar simultaneamente aos últimos 16 de um torneio Masters 1000, ainda que nenhum tenha conseguido prolongar o percurso até aos quartos de final.

Nuno Borges, número um português e 47.º do ranking mundial, foi afastado pelo norte-americano Brandon Nakashima, 27.º cabeça de série, que venceu por 6-3, 6-7 (5) e 6-3, num encontro equilibrado decidido apenas no terceiro parcial.

O tenista da Maia entrou em dificuldades no primeiro set, mas reagiu no segundo e conseguiu levar a discussão para o tie-break. Borges foi mais eficaz no momento decisivo e venceu o desempate por 7-5, forçando um terceiro set. Nakashima, porém, recuperou o controlo do encontro no parcial decisivo e fechou a partida com um novo 6-3, garantindo a presença nos quartos de final.

O resultado colocou um ponto final num percurso positivo de Borges em Cincinnati. Antes dos oitavos, o português tinha conseguido uma das vitórias mais significativas da sua participação ao derrotar o russo Andrey Rublev por 6-3 e 6-4. Borges nunca tinha vencido Rublev nos cinco confrontos anteriores entre ambos.

Também Jaime Faria terminou em Cincinnati uma das melhores participações da carreira num torneio desta dimensão. O português, 79.º do ranking mundial, foi eliminado pelo italiano Lorenzo Musetti, 15.º da hierarquia ATP e 10.º cabeça de série, que se impôs em dois sets, por 7-5 e 6-2.

Faria conseguiu equilibrar grande parte do primeiro parcial, mas Musetti acabou por fazer a diferença na fase decisiva e fechou o set por 7-5. O italiano ganhou depois vantagem desde cedo no segundo parcial e não permitiu ao português voltar à discussão do encontro, concluindo a partida com um 6-2.

A eliminação não apaga, contudo, a dimensão do percurso de Jaime Faria em Cincinnati. O português protagonizou uma das surpresas do torneio ao afastar Ben Shelton por 6-4 e 6-4, naquele que foi um dos resultados mais importantes da sua carreira.

Faria voltou depois a superar um obstáculo exigente diante do australiano Adam Walton. Depois de perder o primeiro set, o português deu a volta ao encontro e venceu por 4-6, 6-4 e 7-6 (3), garantindo a estreia nos oitavos de final de um Masters 1000.