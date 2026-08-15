Jaime Faria conquista primeira vitória num Masters 1.000
O tenista português Jaime Faria alcançou esta sexta-feira, 15 de agosto, a primeira vitória no quadro principal de singulares de um Masters 1.000, ao bater o norte-americano Jenson Brooksby em dois sets, na primeira ronda em Cincinnati, nos Estados Unidos.
O número dois português e 79.º do ranking ATP, que havia ultrapassado duas rondas do qualifying, impôs-se ao 74.º da hierarquia pelos parciais de 6-3 e 6-2, em uma hora e 15 minutos.
Faria já tinha entrado, este ano, no quadro de singulares em Madrid e em Montreal, sendo que em Espanha perdeu na primeira ronda e no Canadá na segunda.
Na próxima ronda, o tenista luso irá defrontar outro norte-americano, Ben Shelton, número seis do mundo.
Também Nuno Borges, número um português, está na segunda ronda do torneio nos Estados Unidos. O número um nacional e 47.º colocado do ranking ATP qualificou-se na sexta-feira após derrotar na primeira ronda o australiano Thanasi Kokkinakis, por 5-7, 7-6(4) e 7-6(4), enquanto outro tenista luso, Henrique Rocha, se ficou pelo derradeiro jogo no qualifying.