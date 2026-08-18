Nuno Borges bate Rublev e faz história em Cincinnati
Nuno Borges continua a elevar a fasquia do ténis português. O número um nacional qualificou-se esta terça-feira para os oitavos de final do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, depois de derrotar o russo Andrey Rublev, 18.º jogador do ranking mundial, por 6-3 e 6-4, num encontro que durou apenas uma hora e 12 minutos.
Borges, atual 47.º da hierarquia ATP, nunca tinha conseguido vencer Rublev, 13.º cabeça de série em Cincinnati. O português entrava para este encontro com cinco derrotas nos cinco confrontos anteriores com o russo e conseguiu, finalmente, inverter uma tendência que lhe era claramente desfavorável.
O resultado permitiu ainda a Nuno Borges estabelecer um marco inédito: tornou-se no primeiro tenista português a alcançar os oitavos de final do Masters 1000 de Cincinnati. Aos 29 anos, o maiato acrescenta assim mais uma página relevante ao seu percurso no circuito internacional.
O feito surge poucos dias depois de Borges também ter alcançado, pela primeira vez na carreira, os oitavos de final do Masters 1000 de Montreal. No Canadá, o português tinha eliminado Tomas Martín Etcheverry e Yannick Hanfmann antes de chegar aos 16 melhores da competição. Cincinnati passa, assim, a ser o segundo Masters 1000 consecutivo em que Borges atinge os oitavos de final.
Depois de cinco derrotas nos cinco confrontos anteriores com Rublev, precisou de apenas 72 minutos para conseguir a primeira vitória sobre o russo e colocar, pela primeira vez, um português nos oitavos de final do Masters 1000 de Cincinnati.