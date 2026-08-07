Nuno Borges continua a fazer história em Montreal e está a um passo de um novo marco na carreira

Nuno Borges continua a confirmar o excelente momento de forma e garantiu, pela primeira vez na carreira, um lugar nos oitavos de final do Masters 1000 de Montreal, reforçando a melhor campanha de sempre do tenista português na prova canadiana. O maiato, atual número um nacional e 55.º do ranking ATP, venceu com autoridade o alemão Yannick Hanfmann por 6-4 e 6-2, numa exibição de grande consistência em que não enfrentou qualquer ponto de break.A qualificação representa mais um marco na carreira do tenista de 29 anos. Trata-se da quinta presença de Nuno Borges nos oitavos de final de um torneio ATP Masters 1000, mas da primeira em Montreal e apenas da segunda em piso duro, depois da campanha realizada em Xangai, em outubro de 2025. A prestação confirma a evolução sustentada do português nos maiores torneios do circuito, imediatamente abaixo dos quatro Grand Slams.O próximo desafio será frente ao italiano Luciano Darderi, atual 22.º classificado do ranking mundial, que garantiu igualmente o apuramento para os oitavos de final. Apesar da diferença de posições na hierarquia mundial, Borges tem razões para encarar o encontro com confiança. O português venceu dois dos três confrontos já disputados entre ambos, incluindo o mais recente, nos quartos de final do ATP de Maiorca, em junho deste ano, depois de também ter levado a melhor em Auckland, no início de 2025.O encontro representa uma oportunidade histórica para o número um nacional. Caso ultrapasse Darderi, Nuno Borges alcançará pela primeira vez os quartos de final de um torneio Masters 1000, um dos patamares mais exigentes do circuito ATP e reservado, por norma, aos jogadores da elite mundial.Além do significado desportivo, uma eventual qualificação terá também impacto na classificação mundial. Os pontos conquistados em Montreal poderão aproximar Borges de um regresso ao top 50 ATP, precisamente numa fase importante da temporada em piso duro, que culminará no Open dos Estados Unidos.Desde que se afirmou como principal referência do ténis português, Nuno Borges tem vindo a consolidar a sua presença entre os melhores jogadores do circuito. A conquista do primeiro título ATP, em Bastad, em 2024, abriu uma nova etapa na carreira do maiato, que desde então passou a ser presença cada vez mais regular nas fases adiantadas dos principais torneios internacionais.Em Montreal, voltou a demonstrar essa maturidade competitiva. Depois de ultrapassar uma ronda inicial mais exigente, o português dominou por completo o encontro com Yannick Hanfmann, impondo um serviço muito eficaz, grande consistência do fundo do court e uma notável capacidade para controlar os momentos decisivos. O facto de não ter concedido qualquer oportunidade de break ao adversário espelha o domínio exercido ao longo de todo o encontro..Nuno Borges vence e segue para a segunda ronda do Estoril Open.Nuno Borges eliminado pelo número um mundial em Wimbledon