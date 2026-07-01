Nuno Borges eliminado pelo número um mundial em Wimbledon

Nuno Borges deu luta, mas acabou eliminado, e sem surpresa, pelo número 1 do ranking ATP. O tenista português perdeu com Jannik Sinner, pelos parciais de 7-6, 7-6 e 6-4, sendo assim eliminado na segunda ronda de Wimbledon.Diante do número um mundial e campeão em título, no palco principal do All England Club, Nuno Borges teve dois set quase perfeitos... faltou vencê-los. O tenista 48.º do ranking mundial esteve melhor do que o melhor tenista da atualidade nos dois primeiros parciais até Sinner puxar do estatuto com dois tie-breaks vencedores.No terceiro set, o equilíbrio continuou, mas desta vez o italiano não quis arriscar e resolveu com um 6-4, fechando o encontro ao fim de 2h32.Eliminado na segunda ronda, o melhor tenista português do ranking mundial ainda jogará o quadro de pares ao lado de Nicolas Barrientos. .Jaime Faria apura-se pela primeira vez para a segunda ronda do torneio de Wimbledon