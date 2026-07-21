Nuno Borges vence e segue para a segunda ronda do Estoril Open

Nuno Borges cumpriu e ganhou o primeiro jogo no Estoril Open 2026, mas certamente não estará satisfeito com o desempenho diante do qualifier Orlando Luz, número 1072.º do ranking mundial. O português foi oscilando entre os pontos de beleza superior e os erros que permitiram ao jovem brasileiro arrojar em alguns pontos, mas acabou por vencer, por um duplo 6-3.Um dia depois de reentrar no top-50, Nuno Borges garantiu assim a passagem à segunda ronda do maior torneio português, em que irá defrontar o veterano suíço Stan Wawrinka (118.º) ou o argentino Roman Andrés Burruchaga (60.º).Ainda esta terça-feira, Tiago Pereira, que recebeu um wild card, foi eliminado na primeira ronda, depois de perder com o peruano Gonzalo Bueno, por 6-3, 1-6 e 7-6 (7-5). A fazer a sua estreia num quadro de singulares do circuito ATP, Tiago Pereira (371.º) esteve a vencer por 5-1 no terceiro set e chegou a dispor de um match point, mas acabou eliminado.Na próxima ronda, Gonzalo Bueno vai defrontar o vencedor do encontro entre o português Jaime Faria (88.º) e o holandês Botic van de Zandschulp (55.º), que se defrontam no último encontro do dia do court central do Clube de Ténis do Estoril