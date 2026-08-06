Novo penálti de Ricardo Horta dá vantagem ao Braga na Liga Conferência

O Braga está na frente da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência. Os arsenalistas venceram no Minho esta quinta-feira por 1-0 o Dínamo Minsk graças a um golo de penálti de Ricardo Horta. O domínio minhoto foi evidente ao longo do encontro, apesar de encontrar o líder do campeonato da Bielorrússia. Shimakovic defendeu logo aos 3 um remate de Pau Victor e a tendência manteve-se. O dianteiro atirou ao lado aos 13 e por cima da barra aos 18 minutos, desperdiçando um cabeceamento depois aos 41. Foi o principal municiado do ataque do Braga e, com a finalização adequada, poderia ter dado outros contornos ao resultado. Só com um remate enquadrado na primeira parte, o Minsk foi a perder para o intervalo devido ao penálti de Horta. O extremo converteu a terceira grande penalidade nesta Liga Conferência aos 45 minutos. Na segunda parte menos oportunidades. Mais troca de bola, menos permissão a ataques rápidos. Já depois dos 74 valeu o corte de Tiknaz a evitar maiores problemas para o Braga, que não viu grandes sobressaltos na receção ao Minsk. A possibilidade de viajar com uma vantagem mais dilatada gorou-se por duas oportunidades claras de Fran Navarro, chamado a jogo na segunda parte. Numa delas, aos 82 minutos, viu a bola fugir-lhe quando estava em condições de bater o adversário. .Braga goleia, convence e segue em frente na Liga Conferência.Carlos Vicens espera um SC Braga mais forte, mas alerta para o maior ritmo competitivo do Dínamo Minsk