Carlos Vicens espera um SC Braga mais forte, mas alerta para o maior ritmo competitivo do Dínamo Minsk

O SC Braga recebe esta quinta-feira o Dínamo Minsk, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, com a ambição de dar mais um passo rumo ao play-off de acesso à fase de liga da competição. Na antevisão ao encontro, Carlos Vicens mostrou-se satisfeito com a evolução da equipa desde o início da época, mas advertiu que o conjunto bielorrusso representará um desafio exigente, sobretudo por se encontrar numa fase mais adiantada da temporada.O treinador arsenalista considera que a equipa tem vindo a crescer desde a eliminatória frente ao Železničar Pancevo e acredita que os jogadores estão cada vez mais confortáveis com as ideias da nova equipa técnica."Estamos cada dia melhor", afirmou Carlos Vicens, sublinhando que o trabalho desenvolvido nas últimas semanas permitiu consolidar processos e aumentar os níveis de confiança do grupo, embora reconheça que ainda existe margem para evolução. O técnico reiterou que a equipa continua em construção, mas mostrou-se satisfeito com a resposta dada pelos jogadores neste início de temporada.Apesar da confiança, o treinador espanhol recusou facilitar perante o adversário. O Dínamo Minsk lidera atualmente o campeonato da Bielorrússia e chega a Braga com um ritmo competitivo superior, resultado de já ter disputado um número significativo de jogos oficiais, ao contrário dos minhotos, que ainda estão a ganhar ritmo competitivo.Carlos Vicens reconheceu essa realidade, mas salientou que o SC Braga pretende assumir o controlo da partida desde o primeiro minuto, impondo o seu modelo de jogo e procurando construir uma vantagem que permita encarar a segunda mão em melhores condições. Sem desvalorizar a qualidade do adversário, o treinador garantiu que todas as atenções da equipa estão centradas na eliminatória europeia.Ao lado do treinador esteve Víctor Gómez, que partilhou da mesma análise relativamente ao adversário. O lateral espanhol admitiu que o Dínamo Minsk poderá beneficiar do maior ritmo competitivo, mas mostrou-se confiante na evolução do SC Braga e na capacidade da equipa para responder às exigências da partida.O defesa destacou ainda o crescimento evidenciado pelos arsenalistas desde o início dos trabalhos de pré-temporada, considerando que a equipa está cada vez mais adaptada às ideias de Carlos Vicens e preparada para enfrentar uma sequência de jogos exigente entre as competições europeias e o arranque da I Liga.O SC Braga chega a esta eliminatória depois de afastar os sérvios do Železničar Pancevo na ronda anterior e sabe que uma vitória frente ao Dínamo Minsk poderá colocá-lo em posição privilegiada para discutir o apuramento na segunda mão, na próxima semana. Caso ultrapassem a formação bielorrussa, os minhotos disputarão o play-off de acesso à fase de liga da Liga Conferência, ficando a uma eliminatória de assegurar a presença na principal fase da competição..Hornicek deixa o SC Braga e reforça o Newcastle por 30,6 milhões de euros