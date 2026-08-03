Hornicek deixa o SC Braga e reforça o Newcastle por 30,6 milhões de euros

O SC Braga oficializou esta segunda-feira a transferência de Lukas Hornicek para o Newcastle, da Premier League, numa operação que rende 30,578 milhões de euros aos cofres dos minhotos, valor correspondente à cláusula de rescisão do guarda-redes, segundo revelou o clube português em comunicado. O emblema inglês confirmou a contratação do internacional checo de 24 anos, mas não divulgou os valores envolvidos no negócio.Hornicek assinou um contrato válido por cinco temporadas com o Newcastle, dando assim o salto para a Premier League depois de seis épocas ligado ao SC Braga, clube ao qual chegou em 2019, proveniente do FK Pardubice, quando tinha apenas 16 anos.O guarda-redes completou praticamente toda a formação ao serviço dos arsenalistas e afirmou-se na equipa principal a partir de janeiro de 2025. Ao longo da passagem pelo clube minhoto realizou 88 jogos oficiais, tornando-se uma das figuras da equipa nas últimas duas temporadas.Nas primeiras declarações como jogador do Newcastle, Hornicek mostrou-se entusiasmado com o novo desafio. "Os últimos dias foram uma autêntica montanha-russa de emoções. Estou muito feliz por estar aqui. É uma oportunidade fantástica numa nova liga e estou muito entusiasmado", afirmou aos meios oficiais do clube inglês.O internacional checo destacou ainda a forma como foi recebido em St. James' Park. "Desde o primeiro momento fui recebido de forma fantástica e senti verdadeiramente o carinho do clube. Todos me têm ajudado a integrar-me. Sei que Newcastle é uma cidade que vive o futebol, com mais de 52 mil adeptos no estádio a criar uma atmosfera incrível. Mal posso esperar por jogar perante eles", acrescentou.Hornicek é o quinto reforço confirmado pelo Newcastle neste mercado de verão, depois das chegadas de Ewen Jaouen, Bazoumana Touré, Sean Steur e Aladji Bamba, reforçando o plantel orientado para a nova temporada na Premier League.A transferência representa uma das maiores vendas da história do SC Braga e confirma a valorização de um jogador que chegou ao clube ainda em idade de formação e que se afirmou como um dos guarda-redes mais promissores do futebol europeu..Braga goleia, convence e segue em frente na Liga Conferência