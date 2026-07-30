Braga goleia, convence e segue em frente na Liga Conferência

O Sp. Braga confirmou esta quinta-feira a qualificação para a terceira pré-eliminatória da Liga Conferência ao vencer o Železničar Pančevo por 4-0, no Estádio Municipal de Braga. Depois do triunfo por 1-0 na primeira mão, disputada na Sérvia, os minhotos voltaram a ser claramente superiores e fecharam a eliminatória com um expressivo agregado de 5-0, sem nunca dar margem para surpresa. A equipa de Carlos Vicens assumiu o controlo desde os primeiros minutos e acabou por desbloquear o encontro aos 27 minutos. Ricardo Horta converteu com sucesso uma grande penalidade, assinalada após uma saída imprudente do guarda-redes Zoran Popovic, que atingiu Gabriel Silva na disputa da bola e viu ainda o cartão amarelo.O domínio arsenalista manteve-se até ao intervalo e foi recompensado com um segundo golo aos 44 minutos. Gabriel Silva assinou um dos momentos da noite, ao rematar de primeira, em arco, à entrada da área, colocando a bola no ângulo da baliza sérvia e ampliando a vantagem bracarense.Na segunda parte, o Braga continuou a criar ocasiões e chegou ao terceiro golo aos 63 minutos. Popovic ainda defendeu a grande penalidade cobrada por Ricardo Horta, mas, após duas recargas consecutivas, Pau Víctor apareceu na pequena área para fazer o 3-0, premiando a insistência dos minhotos.A goleada ficou fechada aos 85 minutos. Fran Navarro aproveitou uma defesa incompleta de Popovic a remate cruzado de Pau Víctor para encostar para o fundo das redes, culminando uma excelente jogada coletiva da formação arsenalista..Carlos Vicens quer um Sp. Braga à imagem dos últimos nove meses para confirmar o apuramento