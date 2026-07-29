Carlos Vicens quer um Sp. Braga à imagem dos últimos nove meses para confirmar o apuramento

Depois do triunfo por 1-0 na Sérvia, o Sp. Braga recebe esta quinta-feira o Železničar Pančevo, na segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, com Carlos Vicens a garantir que a vantagem não mudará a identidade da equipa. O treinador espanhol quer ver os minhotos a apresentarem uma exibição semelhante àquela que construíram ao longo dos últimos meses."Queremos fazer um jogo que se assemelhe aos últimos nove meses", afirmou o técnico, que espera "uma equipa solidária, esforçada e que, através dos seus processos, procure a vitória, sem ter demasiado em conta essa pequena vantagem" conquistada no primeiro encontro.Vicens reconheceu que o Braga esteve competente na pressão sobre o adversário na primeira mão, mas admitiu que a equipa ainda pode evoluir no momento ofensivo. "Faltou energia, contundência e determinação nos nossos ataques. Somos uma equipa habituada a criar oportunidades e queremos mostrar uma versão diferente", sublinhou, lembrando que "a eliminatória continua aberta".Questionado sobre as ambições europeias dos arsenalistas, o treinador recusou olhar além do desafio desta quinta-feira. "O primeiro objetivo é ganhar o direito de disputar esta competição. Só depois faz sentido falar de outras metas", afirmou.Sobre o que poderá distinguir uma boa de uma grande temporada, Vicens apontou para a consistência do trabalho diário e para a integração dos reforços. "Se queremos uma grande época, os nossos hábitos têm de passar de muito bons a extraordinários", defendeu.Já sobre o mercado de transferências, o técnico deixou claro que "as decisões que temos de tomar como clube não se cingem a um jogo", lembrando que a janela continua aberta e que o foco está em potenciar o rendimento do atual plantel.Carlos Vicens abordou ainda o atual momento da equipa, lembrando que o Braga continua em fase de crescimento nesta fase inicial da temporada. O treinador salientou que o trabalho realizado durante a pré-época e a integração dos reforços são fundamentais para consolidar a identidade da equipa. "Queremos reforçar o nosso processo e criar sinergias com os jogadores que chegaram", afirmou, mostrando-se confiante de que a evolução será visível nas próximas semanas.O espanhol desvalorizou também a necessidade de retirar conclusões precipitadas a partir do encontro da primeira mão e afastou a ideia de que o mercado dependa do resultado frente ao Železničar Pančevo. "Temos um trabalho de um mês e já vemos coisas boas na equipa. O mercado está aberto e vamos ver o que acontece, mas o meu foco é retirar o máximo rendimento dos jogadores que tenho", concluiu..Liga Conferência. Sp. Braga defronta Zeleznicar Pancevo na segunda pré-eliminatória