António Salvador, presidente do Sp. Braga
António Salvador, presidente do Sp. BragaFOTO: Hugo Delgado / Lusa
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Liga Conferência. Sp. Braga defronta Zeleznicar Pancevo na segunda pré-eliminatória

Os jogos da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência estão marcados para 23 e 30 de julho
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O Sporting de Braga vai defrontar os sérvios do Zeleznicar Pancevo na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência de futebol, ditou o sorteio realizado esta quarta-feira (17 de junho) na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.

Os jogos da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência estão marcados para 23 e 30 de julho, com o Sporting de Braga a receber o Zeleznicar Pancevo no encontro da segunda mão.

Os ‘arsenalistas’, quartos classificados da última I Liga portuguesa e semifinalistas da última Liga Europa, vão ter de ultrapassar três pré-eliminatórias para chegarem à fase de liga da Liga Conferência.

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