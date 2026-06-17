Liga Europa. Benfica defronta St. Gallen, da Suíça, na segunda pré-eliminatória

O Benfica vai defrontar os suíços do St. Gallen na segunda pré-eliminatória da Liga Europa de futebol, ditou o sorteio realizado esta quarta-feira, 17 de junho, na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.Os jogos da segunda pré-eliminatória da Liga Europa estão marcados para 23 e 30 de julho, com o Benfica a receber o conjunto helvético no jogo da segunda mão.Os ‘encarnados’, terceiros classificados da última I Liga portuguesa e três vezes finalistas da segunda competição europeia de clubes, vai tentar chegar à fase de liga da Liga Europa, na qual já está o Torreense, vencedor da Taça de Portugal..Marco Silva apresentado no Benfica: “É o maior desafio da minha carreira”.Fundo americano EEP renuncia à aquisição de participação no capital social da Benfica SAD