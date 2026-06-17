Liga Europa. Benfica defronta St. Gallen, da Suíça, na segunda pré-eliminatória
Desporto

Liga Europa. Benfica defronta St. Gallen, da Suíça, na segunda pré-eliminatória

Os jogos da segunda pré-eliminatória da Liga Europa estão marcados para 23 e 30 de julho, com o Benfica a receber o conjunto helvético no jogo da segunda mão.
DN/Lusa
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O Benfica vai defrontar os suíços do St. Gallen na segunda pré-eliminatória da Liga Europa de futebol, ditou o sorteio realizado esta quarta-feira, 17 de junho, na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.

Os jogos da segunda pré-eliminatória da Liga Europa estão marcados para 23 e 30 de julho, com o Benfica a receber o conjunto helvético no jogo da segunda mão.

Os ‘encarnados’, terceiros classificados da última I Liga portuguesa e três vezes finalistas da segunda competição europeia de clubes, vai tentar chegar à fase de liga da Liga Europa, na qual já está o Torreense, vencedor da Taça de Portugal.

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