Marco Silva apresentado no Benfica: “É o maior desafio da minha carreira”

Marco Silva foi apresentado esta sexta-feira, 12 de junho, como novo treinador do Benfica, numa cerimónia realizada no Museu Cosme Damião, assumindo a liderança da equipa encarnada com um discurso centrado na exigência, estabilidade e ambição desportiva. O técnico português classificou a chegada à Luz como “o maior desafio” da carreira, revelando a intenção de desenvolver um projeto sustentado ao longo dos próximos anos.“É o maior desafio da minha carreira”, afirmou Marco Silva, perante dezenas de jornalistas, dirigentes e convidados, assumindo o peso da responsabilidade de liderar um dos clubes mais exigentes do futebol português. O treinador deixou claro que encara a oportunidade com ambição, mas também com a consciência da pressão associada ao cargo.Durante a apresentação, o novo técnico encarnado admitiu que o entendimento com Rui Costa foi imediato. Marco Silva revelou ter encontrado uma estrutura alinhada com as suas ideias para a equipa e disse ter sentido confiança por parte do presidente do clube desde os primeiros contactos.“As conversas com Rui Costa foram muito claras”, explicou o treinador, acrescentando que existiu uma visão comum sobre o caminho a seguir e os objetivos a atingir. Sem entrar em detalhes sobre o processo negocial, deixou a ideia de que o acordo surgiu de forma natural.Marco Silva apontou ainda para um horizonte temporal de médio prazo, revelando a intenção de construir um ciclo competitivo e estável na Luz. O treinador admitiu como objetivo permanecer no Benfica durante três anos, período que considera importante para consolidar processos e resultados.Questionado sobre Georgiy Sudakov, um dos nomes mais observados no plantel encarnado, Marco Silva deixou elogios ao médio ucraniano, destacando a qualidade do jogador e a importância do investimento realizado pelo clube. “Contamos com ele”, sublinhou..Na cerimónia, Rui Costa apresentou Marco Silva como a escolha certa para liderar a equipa numa nova fase do Benfica. O presidente encarnado destacou a experiência internacional do treinador e a capacidade demonstrada ao longo da carreira.“Estou muito satisfeito com esta escolha”, afirmou Rui Costa, defendendo que Marco Silva reúne as características consideradas essenciais para devolver competitividade ao clube, tanto nas provas internas como nas competições europeias.A apresentação de Marco Silva marca o início de uma nova etapa no Benfica, depois da saída de José Mourinho. O novo treinador assume funções com a responsabilidade de recolocar a equipa na luta pelos títulos nacionais e reforçar a competitividade europeia, numa temporada que se antevê de elevada exigência para a estrutura encarnada..Marco Silva ganhou pragmatismo com nove anos em Inglaterra e não larga ideia de dominar com bola.Benfica oficializa contratação de Marco Silva e rescisão de Mourinho