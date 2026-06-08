Marco Silva vai suceder a José Mourinho no Benfica.
Marco Silva vai suceder a José Mourinho no Benfica.FOTO: Fulham/Facebook
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Marco Silva ganhou pragmatismo com nove anos em Inglaterra e não larga ideia de dominar com bola

O Diário de Notícias conversou com fontes próximas do treinador e traça o perfil do novo líder das águias. Não abdica do 4x2x3x1. Central canhoto é imprescindível para o próximo mercado.
Frederico Bártolo
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