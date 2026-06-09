Benfica oficializa contratação de Marco Silva e rescisão de Mourinho

O Benfica oficializou esta terça-feira, 9 de junho, a rescisão de contrato com José Mourinho e a contratação do novo treinador, Marco Silva."A Benfica SAD comunicou à CMVM que o Real Madrid CF formalizou a intenção de contratar José Mourinho pelo valor de 15 milhões de euros, tendo o treinador dado o seu acordo", indicam os encarnados numa publicação nas redes sociais..Minutos depois, as águias anunciaram que chegaram a acordo com "Marco Silva para a celebração de um contrato de trabalho válido por duas épocas, extensível até 2028/29"..Num comunicado no site oficial, o Benfica explica que "o Real Madrid formalizou a intenção de contratar Mourinho "pelo valor de €15 000 000, correspondente à cláusula de rescisão do contrato de trabalho desportivo em vigor, tendo o treinador dado o seu acordo a essa contratação".Apresentado a 18 de setembro de 2025, Mourinho orientou os encarnados em 45 jogos oficiais, contabilizando 27 vitórias, 10 empates e 8 derrotas, com um registo de 86 golos marcados e 39 sofridos.Já Marco Silva chega ao Benfica depois de passagens pelos bancos de Estoril, Sporting, Olympiacos, Hull City, Watford, Everton e Fulham.