Fundo americano EEP renuncia à aquisição de participação no capital social da Benfica SAD

O fundo americano Entrepreneurial Equity Partners (EEP) renunciou à aquisição de uma participação qualificada no capital social da Benfica SAD, anunciou esta terça-feira, 16 de junho, o clube encarnado."Durante o período de tempo previsto no pré-acordo com o Grupo Valouro e José António dos Santos, foram mantidas com o EEP reuniões produtivas e encetada uma troca de informação que conduziu a um entendimento comum entre ambas as partes de que, face ao seu plano de crescimento e investimento em participações minoritárias noutros clubes europeus, o perímetro futuro do EEP poderia colidir com princípios de não concorrência, previstos nos Estatutos da Benfica SAD", informam as águias."Para proteção da Benfica SAD e também do EEP, foi consensual a decisão de não entrar no capital da Benfica SAD", acrescenta o emblema da Luz.