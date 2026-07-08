Pedro Proença, presidente da FPF, à chegada ao Aeroporto de Lisboa, após a eliminação da seleção nos oitavos de final do Mundial 2026
Pedro Proença, presidente da FPF, à chegada ao Aeroporto de Lisboa, após a eliminação da seleção nos oitavos de final do Mundial 2026ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA
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Mundial "ficou muito aquém do que pretendíamos". Proença quer ter "novidades concretas" até ao final da semana sobre novo selecionador

Pedro Proença fala num "novo ciclo na FPF e na nova seleção" e traça o perfil do sucessor de Roberto Martínez. "Alguém que conheça muito bem o futebol português, que se identifique com esta dinâmica de vitória" da Federação Portuguesa de Futebol.
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Na chegada da seleção nacional a Lisboa, esta quarta-feira, 8 de julho, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, admitiu que a prestação de Portugal no Mundial 2026 ficou "muito aquém" do que se pretendia e disse que vai começar hoje a tratar do novo selecionador, sobre o qual espera ter "novidades concretas" até ao final da semana.

"Inicia-se agora um novo ciclo na FPF e na nova seleção, um ciclo de vitória que queremos que aconteça. Tínhamos a noção do que eram as expectativas do povo português, este Campeonato do Mundo ficou muito aquém do que pretendíamos", assumiu aos jornalistas, à chegada ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, onde cerca de uma centena de pessoas recebeu a seleção que regressou ao país, por volta das 06h15, após ter sido eliminada nos oitavos de final da competição pela Espanha (1-0).

Pedro Proença agradeceu aos emigrantes que acompanharam a seleção durante a competição e dirigiu também palavras a Roberto Martínez, que deixou o comando técnico da formação das quinas. "Um agradecimento ao final de ciclo do nosso treinador", disse o dirigente, sublinhando que se inicia agora um "novo ciclo na FPF e na nova seleção". "Um ciclo de vitória que queremos que aconteça", vincou.

"Tínhamos plena consciência quando assumimos a FPF de que esta também não era a nossa opção, assumimo-la, demos todas as condições a esta direção técnica e agora cabe-nos dar uma resposta quanto antes", garantiu.

Como o DN noticiou, Jorge Jesus será a escolha do presidente da FPF, mas Pedro Proença, à chegada à Lisboa, disse apenas que o perfil do novo treinador já está traçado. "Tem de ser consentâneo com aquilo que é a realidade do futebol português", começou por dizer.

"Onde a nossa seleção entra é para ganhar. O perfil do novo treinador tem de ser o de alguém que conheça muito bem o futebol português, que se identifique com esta dinâmica de vitória da FPF. É com esse perfil que vamos encontrar uma solução que queremos apresentar nos próximos dias", declarou.

"Neste momento, obviamente, há várias hipóteses, o perfil está definido e ainda hoje irei para a Cidade do Futebol para tratar, pessoalmente, desse dossier e espero que até ao final desta semana tenhamos novidades concretas e objetivas", afirmou Proença, já de olhos postos numa Liga das Nações, num Campeonato Europeu e num Mundial em Portugal. "A nossa ambição é imensa e não queremos abdicar, com esta qualidade de jogadores", disse. 

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Questionado sobre a polémica criada pela demissão de Duarte Gomes do cargo de Diretor Técnico Nacional de Arbitragem da FPF, Pedro Proença respondeu que, neste momento, a "prioridade é a seleção".

"Estamos muito focados naquilo que serão os grandes objetivos relativamente a esta geração de jogadores. Neste momento, temos presidente do Conselho de Arbitragem, sabem que sim", afirmou aos jornalistas, acabando por admitir: "estamos preocupados com o que se passa". "Mas neste momento a nossa prioridade também é dar resposta àquilo que é a nossa ambição da nossa seleção A. Obviamente que esses assuntos serão todos tratados", assegurou o dirigente da FPF.

Os futebolistas que fizeram a viagem de regresso a Portugal, juntaram-se aos adeptos. Roberto Martínez foi o primeiro a aproximar-se, tirando fotografias e dando autógrafos para a ‘despedida’, tendo sido bem acolhido pelos adeptos, apesar das muitas críticas que recebeu.

Além do espanhol, também Nuno Mendes, Vitinha e Bruno Fernandes estiveram durante alguns minutos a fazer valer a pena a presença dos adeptos, alguns que vieram de propósito de longe e de vários pontos do país, como Aveiro ou Algarve.

Cristiano Ronaldo viajou com a comitiva e era, como habitual, o mais aguardado pelos adeptos, mas não apareceu na saída, ao passo que a maioria dos jogadores nem entrou no autocarro, entrando em viaturas particulares que os esperavam.

A seleção chegou já sem nove dos futebolistas convocados, pois José Sá, Diogo Dalot, Matheus Nunes, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, João Neves, Bernardo Silva, João Félix e Gonçalo Ramos abandonaram o estágio ainda nos Estados Unidos.

Com Lusa

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