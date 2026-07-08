Mundial "ficou muito aquém do que pretendíamos". Proença quer ter "novidades concretas" até ao final da semana sobre novo selecionador

Na chegada da seleção nacional a Lisboa, esta quarta-feira, 8 de julho, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, admitiu que a prestação de Portugal no Mundial 2026 ficou "muito aquém" do que se pretendia e disse que vai começar hoje a tratar do novo selecionador, sobre o qual espera ter "novidades concretas" até ao final da semana."Inicia-se agora um novo ciclo na FPF e na nova seleção, um ciclo de vitória que queremos que aconteça. Tínhamos a noção do que eram as expectativas do povo português, este Campeonato do Mundo ficou muito aquém do que pretendíamos", assumiu aos jornalistas, à chegada ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, onde cerca de uma centena de pessoas recebeu a seleção que regressou ao país, por volta das 06h15, após ter sido eliminada nos oitavos de final da competição pela Espanha (1-0).Pedro Proença agradeceu aos emigrantes que acompanharam a seleção durante a competição e dirigiu também palavras a Roberto Martínez, que deixou o comando técnico da formação das quinas. "Um agradecimento ao final de ciclo do nosso treinador", disse o dirigente, sublinhando que se inicia agora um "novo ciclo na FPF e na nova seleção". "Um ciclo de vitória que queremos que aconteça", vincou."Tínhamos plena consciência quando assumimos a FPF de que esta também não era a nossa opção, assumimo-la, demos todas as condições a esta direção técnica e agora cabe-nos dar uma resposta quanto antes", garantiu.Como o DN noticiou, Jorge Jesus será a escolha do presidente da FPF, mas Pedro Proença, à chegada à Lisboa, disse apenas que o perfil do novo treinador já está traçado. "Tem de ser consentâneo com aquilo que é a realidade do futebol português", começou por dizer. "Onde a nossa seleção entra é para ganhar. O perfil do novo treinador tem de ser o de alguém que conheça muito bem o futebol português, que se identifique com esta dinâmica de vitória da FPF. É com esse perfil que vamos encontrar uma solução que queremos apresentar nos próximos dias", declarou."Neste momento, obviamente, há várias hipóteses, o perfil está definido e ainda hoje irei para a Cidade do Futebol para tratar, pessoalmente, desse dossier e espero que até ao final desta semana tenhamos novidades concretas e objetivas", afirmou Proença, já de olhos postos numa Liga das Nações, num Campeonato Europeu e num Mundial em Portugal. "A nossa ambição é imensa e não queremos abdicar, com esta qualidade de jogadores", disse. .Selecionador nacional. Jorge Jesus é o escolhido por Pedro Proença e ficará fechado até domingo.Questionado sobre a polémica criada pela demissão de Duarte Gomes do cargo de Diretor Técnico Nacional de Arbitragem da FPF, Pedro Proença respondeu que, neste momento, a "prioridade é a seleção"."Estamos muito focados naquilo que serão os grandes objetivos relativamente a esta geração de jogadores. Neste momento, temos presidente do Conselho de Arbitragem, sabem que sim", afirmou aos jornalistas, acabando por admitir: "estamos preocupados com o que se passa". "Mas neste momento a nossa prioridade também é dar resposta àquilo que é a nossa ambição da nossa seleção A. Obviamente que esses assuntos serão todos tratados", assegurou o dirigente da FPF. .Os futebolistas que fizeram a viagem de regresso a Portugal, juntaram-se aos adeptos. Roberto Martínez foi o primeiro a aproximar-se, tirando fotografias e dando autógrafos para a ‘despedida’, tendo sido bem acolhido pelos adeptos, apesar das muitas críticas que recebeu.Além do espanhol, também Nuno Mendes, Vitinha e Bruno Fernandes estiveram durante alguns minutos a fazer valer a pena a presença dos adeptos, alguns que vieram de propósito de longe e de vários pontos do país, como Aveiro ou Algarve.Cristiano Ronaldo viajou com a comitiva e era, como habitual, o mais aguardado pelos adeptos, mas não apareceu na saída, ao passo que a maioria dos jogadores nem entrou no autocarro, entrando em viaturas particulares que os esperavam.A seleção chegou já sem nove dos futebolistas convocados, pois José Sá, Diogo Dalot, Matheus Nunes, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, João Neves, Bernardo Silva, João Félix e Gonçalo Ramos abandonaram o estágio ainda nos Estados Unidos.Com Lusa .Roberto Martínez deixa a seleção: "Cheguei a Portugal para ganhar o Mundial e sem ganhar não faz sentido continuar".Pedro Proença diz que "o resultado no Mundial fica aquém do esperado".Cristiano Ronaldo: "Futuro na seleção? Foi o meu último Mundial, terei agora tempo para pensar"