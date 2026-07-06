Portugal perde com Espanha (0-1) e sai do Mundial. "Acho que foi o nosso melhor jogo", diz Roberto Martínez

Apesar da eliminação, o selecionador português, Roberto Martínez, considerou que Portugal realizou a melhor exibição da competição frente à Espanha e disse sentir "orgulho" pela resposta da equipa."A mensagem é de que podemos estar muito orgulhosos. Os jogadores fizeram um desempenho com o coração. Acho que foi o nosso melhor jogo no Mundial", afirmou, em declarações à LiveMode.Para o treinador, o desfecho decidiu-se em pequenos pormenores. "A bola bate na barra, não entra, e essa é a diferença num jogo muito igual. Os jogadores mereciam o prolongamento. Mas é um orgulho. O futebol é assim e precisamos de aceitar isto", sustentou."Defendemos muito bem e tivemos uma agressividade sem bola muito boa. Jogámos contra uma equipa que é favorita e fizemo-lo olhos nos olhos", recordou.O selecionador lamentou a falta de maior eficácia no último terço do terreno. "Precisávamos de mais um bocadinho de sorte em situações no último terço para podermos utilizar as oportunidades. Mas, no geral, é um jogo que podia cair para qualquer um dos lados", disse. "Foi um jogo muito igual, como já tinha sido a final da Liga das Nações. Merecíamos ir ao prolongamento".