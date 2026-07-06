Mundial 2026

Portugal perde com Espanha (0-1) e sai do Mundial. "Acho que foi o nosso melhor jogo", diz Roberto Martínez

Espanhóis foram mais fortes e venceram duelo Ibérico por uma vaga nos quartos de final do Mundial2026
Portugal perde com Espanha (0-1) e sai do Mundial. "Acho que foi o nosso melhor jogo", diz Roberto Martínez
JEFFREY MCWHORTER

Roberto Martínez: "Acho que foi o nosso melhor jogo no Mundial"

Apesar da eliminação, o selecionador português, Roberto Martínez, considerou que Portugal realizou a melhor exibição da competição frente à Espanha e disse sentir "orgulho" pela resposta da equipa.

"A mensagem é de que podemos estar muito orgulhosos. Os jogadores fizeram um desempenho com o coração. Acho que foi o nosso melhor jogo no Mundial", afirmou, em declarações à LiveMode.

Para o treinador, o desfecho decidiu-se em pequenos pormenores. "A bola bate na barra, não entra, e essa é a diferença num jogo muito igual. Os jogadores mereciam o prolongamento. Mas é um orgulho. O futebol é assim e precisamos de aceitar isto", sustentou.

"Defendemos muito bem e tivemos uma agressividade sem bola muito boa. Jogámos contra uma equipa que é favorita e fizemo-lo olhos nos olhos", recordou.

O selecionador lamentou a falta de maior eficácia no último terço do terreno. "Precisávamos de mais um bocadinho de sorte em situações no último terço para podermos utilizar as oportunidades. Mas, no geral, é um jogo que podia cair para qualquer um dos lados", disse. "Foi um jogo muito igual, como já tinha sido a final da Liga das Nações. Merecíamos ir ao prolongamento".

Diogo Costa: "Fazemos sempre tudo para ganhar e, quando não é possível, dói"

Diogo Costa, que foi adiando a derrota portuguesa com uma mão cheia de grandes intervenções, lamentou o golo tardio de Espanha.

"Sempre acreditei que poderia ajudar mais uma vez, não consegui ajudar dessa vez. Faltou-nos também uma pontinha de sorte, tivemos uma bola na barra, a bola muito perto da baliza, é preciso sorte também. Acho que a atitude foi muito boa, positiva, demos o nosso melhor em termos de atitude, exigência e trabalho mental. Acho que demos o nosso melhor mas, tal como disse, faltou-nos uma pontinha de sorte", afirmou, à RTP.

Questionado sobre a prestação individual no Mundial, o guarda-redes desvalorizou. "Para mim o mais importante é ganhar coletivamente. Sei que preciso dos meus companheiros em campo para ganhar e trocava a exibição por uma vitória."

Diogo Costa mostrou-se convencido de que Portugal tinha capacidade para conquistar o título mundial. "Sim, claro que sim. Tínhamos qualidade para isso. Por uma ou outra razão não conseguimos, mas fizemos sempre o nosso melhor fisicamente e mentalmente para todos juntos mostrarmos o que é o país. Como sabem, queríamos muito dedicar este Mundial a duas pessoas muito especiais para nós", disse. "Não conseguimos e estamos também muito mais tristes por isso", afirmou.

Sobre as lágrimas de Cristiano Ronaldo no final do encontro, Diogo Costa resumiu o sentimento do grupo: "Trabalhamos para ganhar sempre, queremos sempre ganhar, fazemos sempre tudo para ganhar e, quando não é possível, dói. E dói muito pelo nosso país."

Bruno Fernandes não esconde desilusão: "Há que olhar para a frente de maneira diferente. Temos de ser mais nós próprios"

Bruno Fernandes não escondeu a desilusão após a derrota frente à Espanha, que ditou a eliminação de Portugal do Campeonato do Mundo, e assumiu que a seleção falhou o principal objetivo da competição.

"O sentimento é de tristeza. Viemos para cá com o objetivo de ganhar o Mundial. Não estivemos ao nosso melhor nível", afirmou o médio português.

Na análise ao encontro, Bruno Fernandes considerou que Portugal perdeu o controlo do jogo depois do intervalo, apontando diferenças claras entre as duas partes e deixando críticas implícitas à forma como a seleção abordou a segunda metade.

"Na primeira parte estivemos bem. Na segunda voltámos a cometer o erro de baixar muito as linhas e dar a bola ao adversário. Acredito que, se tivéssemos continuado como na primeira parte, poderíamos ter tido outro resultado", sustentou.

Visivelmente desiludido, o internacional português mostrou-se convicto de que a seleção tinha argumentos para discutir o título mundial.

"Este grupo tinha qualidade para ganhar o Mundial. Infelizmente não vai ganhar, não foi possível", disse, lembrando, ainda assim, que Portugal caiu perante "uma das candidatas, uma das favoritas" à conquista da competição.

E, reforçando o tom crítico, deixou um desejo para futuro: "Há que olhar para a frente de maneira diferente. Temos de ser mais nós próprios, olhar para aquilo que temos dentro, tentar mais jogar ao nosso modo e encontrar maneira de fazer com que as equipas nos respeitem mais".

Fim do jogo. Portugal perde com Espanha por 0-1 

90+6' - Bernardo Silva ficou a centímetros do empate

Cabeceamento no meio da defesa espanhola, a cruzamento de Francisco Conceição.

90+1' - Golo de Espanha. Marcou Merino

Ferran Torres a assistir Mikel Merino entre os centrais e este bateu com toda a tranquilidade Diogo Costa.

83' - Nova dupla substituição em Portugal

Saem Vitinha e Pedro Neto, para as entradas de Bernardo Silva e Francisco Conceição

79' - Nelson Semedo afasta a bola já com a baliza deserta

Espanha aperta o sufoco junto à área portuguesa

76' - Bruno Fernandes atira às malhas laterais

Uma rara oportunidade para Portugal nesta segunda metade, após uma iniciativa de Rafael Leão, recém-entrado.

73' - Mais uma defesa de Diogo Costa, agora a livre direto de Lamine Yamal

71' - Dupla substituição para Portugal

Saem João Cancelo e João Félix, para entrada de Diogo Dalot e Rafael Leão. Roberto Martínez tenta dar sangue novo à equipa, que tem estado em dificuldades nesta segunda parte.

65'- Diogo Costa segura remate de Pedri

56'-Nuno Mendes sai lesionado e entra Nélson Semedo

Depois de ganhar um duelo a Yamal, o lateral do PSG perdeu uma bola para o espanhol do Barcelona e pouco depois caiu no relvado com queixas, acabando por ser substituído.

Começou o segundo tempo

INTERVALO

Espanha entrou melhor e dispôs da melhor oportunidade do primeiro tempo, quando Oyarzabal falhou na cara de Diogo Costa. O empate faz justiça ao que se passou em campo nos primeiros 45 minutos, com Diogo Costa a impedir o golo espanhol ao defender os remates de Baena e Dani Olmo. Do lado português, Ronaldo esteve perto do golo por duas vezes e Nuno Mendes acertou na barra.

45'- Árbitro dá seis minutos de compensação

0-0 ao fim dos primeiros 45 minutos. Ainda se vão jogar mais seis minutos.

41'- Nuno Mendes acertou na barra

Nuno Mendes rematou à barra, depois de um pontapé de canto estudado da equipa portuguesa. Bola ainda desviou em Pedro Porro.

37'- Remate espetacular de Ronaldo... quase dava golo

Cristiano Ronaldo esteve perto do golo, depois de bem servido em velocidade por João Félix, com um remate à meia volta que quase surpreendia Unai Simón que teve de se esticar todo para impedir o golo de Portugal.

31'- Diogo Costa impõe-se

Pedri tentou servir Dani Olmo, mas Diogo Costa voltou a sair da baliza para impedir o perigo. Muitas dificuldades de Portugal nesse momento, com Espanha a ganhar a batalha do meio campo.

Pausa para hidratação

17'- Diogo Costa enorme a fechar a baliza

Lamine Yamal rematou em jeito para defesa de Diogo Costa, que na ressaca ainda fez mais uma grande defesa e impediu o golo de Baena!

11'- Ronaldo obriga Unai Simon a grande defesa

Depois de um lance na área em que ficou a pedir grande penalidade, Cristiano Ronaldo apareceu na área sobre a direita e rematou para o poste mais próximo, mas Unai Simon defendeu para canto.

8'- Oportunidade de golo para Espanha

Oyarzabal isolou-se, após passe magistral de Dani Olmo, mas apenas com Diogo Costa pela frente atirou ao lado. Um falhanço espanhol, após uma falha posicional de Renato Veiga.

7'- Oportunidade de golo para Portugal

Remate de longe de João Cancelo passou perto da baliza espanhola

3'- Oyarzabal testa atenção de Diogo Costa

Mikel Oyarzabal rematou de fora da área com o pé esquerdo, após uma rara perda de bola de Vitinha, mas Diogo Costa segurou sem grandes problemas

Começou o jogo em Dallas

FPF

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Portugal terminou o Grupo K em segundo, atrás da Colômbia, depois dos empates com a RD Congo (1-1) e a Colômbia (0-0) e uma vitória sobre o Uzbequistão (5-0). Nos 16-avos-de-final, os portugueses venceram a Croácia (2-1).

Espanha terminou o Grupo H em primeiro, após um empate com Cabo Verde (0-0) e vitórias sobre a Arábia Saudita (4-0) e o Uruguai (1-0). Nos 16-avos-de-final, os espanhóis venceram a Áustria por 3-0.

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João Félix em vez de Rafael Leão no onze de Portugal

EQUIPAS TITULARES

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix e Cristiano Ronaldo

Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Baena e Oyarzabal

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