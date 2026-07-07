Selecionador nacional. Jorge Jesus é o escolhido por Pedro Proença e ficará fechado até domingo

Jorge Jesus é o escolhido para suceder a Roberto Martínez, que anunciou a saída do comando técnico da seleção nacional, após a eliminação de Portugal nos oitavos de final do Mundial2026. O técnico espanhol explicou que não fazia sentido continuar uma vez que falhou o objetivo para o qual tinha sido contratado - vencer o Campeonato do Mundo - e por isso o jogo com a Espanha foi o último no banco português. Pedro Proença pega nesse dossier assim que chegar a Lisboa e espera fechar o assunto até domingo, mas o nome do técnico que já orientou Benfica e Sporting é o único em cima da mesa. E só se não houver acordo com ele, entrará em cena outro técnico. Aliás, só é possível nesta altura avançar que Jorge Jesus será o próximo selecionador nacional porque o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, eleito em fevereiro de 2025, o fez saber no seu círculo mais próximo. Na altura dessa eleição, Roberto Martínez já preparava a da Liga das Nações que Portugal iria conquistar e, assim, manteve-se no comando da seleção e deu continuidade ao projeto Mundial 2026, que terminou aquém do esperado pelo próprio treinador e pelo líder federativo (Proença colocara a fasquia mínima nos quartos de final). Agora, o líder federativo poderá definir a sua estrutura para o futebol e seleções sem qualquer impedimento, juntamente com Lourenço Coelho, o novo diretor geral da FPF, que foi o homem forte do futebol do Benfica na era de Jorge Jesus.Em maio, depois de ser campeão na Arábia Saudita, perguntaram-lhe se tinha recusado renovar com o Al Nassr para ser selecionador de Portugal e ele respondeu assim: “Quem diz não à Seleção? Eu não posso dizer que não...”O valor e a duração do contrato são pormenores que não impedirão o acordo que ambas as partes querem assinar. A questão é se o acordo é válido até ao Euro 2028 e depois renovado para o Mundial 2030 ou se é já de quatro anos colocando o ónus na preparação do próximo Campeonato do Mundo, para o qual Portugal já está apurado em função de ser um dos países co-organizadores juntamente com a Espanha e Marrocos..Roberto Martínez deixa a seleção: "Cheguei a Portugal para ganhar o Mundial e sem ganhar não faz sentido continuar"