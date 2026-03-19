As principais dúvidas de Roberto Martínez para o Mundial
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Mundial 2026. Martínez tem 21 nomes garantidos e um lugar vago para terceiro avançado

É no ataque que a forma de cada jogador pode mudar alguns planos. Paulinho, Fábio Silva, Gonçalo Guedes e André Silva são hipóteses para a fase final. O DN dá-lhe conta dos 21 nomes quase certos.
Frederico Bártolo
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Mundial 2026
Roberto Martínez
Cristiano Ronaldo
Francisco Trincão
Seleção portuguesa
Paulinho
Gonçalo Guedes
Fábio Silva
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Avançados
analista de futebol
Marco Tavares

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