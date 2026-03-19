Mundial 2026. Martínez tem 21 nomes garantidos e um lugar vago para terceiro avançado

A convocatória da seleção nacional, que será conhecida esta sexta-feira, 20 de março, para os jogos particulares com México e Estados Unidos representa a última chance para fazer testes antes do Mundial 2026, que vai realizar-se no verão nos EUA, México e Canadá. Espera-se, portanto, que possam existir surpresas, sobretudo no ataque, porque Roberto Martínez já abriu a possibilidade de levar três avançados, uma vez que no torneio vai haver pela primeira vez 16 avos-de-final, o que aumenta, numa partida, a necessidade de gestão. Abrem-se portas para um lote que tem já 21 atletas definidos, que representam a espinha dorsal da seleção nacional e que, na prática, transitam da equipa que chegou aos quartos de final no Euro2024 e que conquistou a Liga das Nações de 2025. Falamos dos três guarda-redes Diogo Costa, José Sá e Rui Silva; dos seis defesas Diogo Dalot, João Cancelo, Nuno Mendes, António Silva, Rúben Dias e Gonçalo Inácio na defesa. No meio-campo, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, João Palhinha e Rúben Neves terão lugar garantido. E no ataque, Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos, João Félix, Rafael Leão, Bernardo Silva, Pedro Neto e Francisco Conceição têm vantagem clara.Assim, Martínez pode escolher levar mais um central, dois médios e dois atacantes ou utilizar um nome que faça a posição de defesa e médio para levar outro lateral, um centrocampista e dois atacantes para perfazer os 26.Opções para a baliza e defesaNa baliza, face ao fim de carreira de Rui Patrício, Rui Silva, titular no Sporting, herdará a convocatória ao lado de José Sá, guardião do Wolverhampton, e do dono da baliza desde o Mundial 2022, Diogo Costa.Para o eixo defensivo, sai Pepe, histórico e agora retirado, e surge a dúvida de quem acompanha Rúben Dias, há seis anos indiscutível no Manchester City. No lote de convocados estará Gonçalo Inácio, titular no Sporting, canhoto e habituado a esquemas de três centrais. António Silva foi ao Europeu2024, ao Mundial2022 e à Liga das Nações 2025, entrará nas contas, apesar de perder a titularidade no Benfica, a espaços, para Tomás Araújo, que pode bem fazer a primeira fase final na seleção. Corre por fora Renato Veiga, que é um trunfo a utilizar por poder ser central e médio defensivo. Um dos destaques na época do Villarreal, concorrerá com Araújo pela vaga. Nas laterais, Nuno Mendes, elogiado como o melhor do mundo na posição, e João Cancelo, com nova vida no Barcelona, são indiscutíveis, tal como Diogo Dalot, já de tarimba internacional e com polivalência para ambos os corredores, como demonstra no Manchester United. Nélson Semedo tem sido um dos jogadores mais relevantes para a rotação de Martínez, mas sofreu uma entorse no joelho esquerdo, o que o deixa como uma das grandes dúvidas. Nesse sentido, o selecionador nacional pode agora optar por testar outro ala.Espaço ao teste para um médioNo meio-campo, Palhinha é o homem mais posicional, sendo a experiência no Tottenham relevante para nova fase final, Rúben Neves, do Al Hilal, tem outro perfil, mais construtivo, e marcou presença nas conquistas da Liga das Nações, em dois Europeus e num Mundial. Bruno Fernandes, capitão e dos mais consensuais jogadores do Man. United, é indiscutível, Vitinha, outro cérebro determinante no onze, e ainda João Neves, que até foi lateral na final da Liga das Nações, posicionam-se com supremacia.Dada a necessidade de um médio de outro perfil, mais rompedor, a ida de Matheus Nunes ganhará mais força do que a de Pedro Gonçalves, esse mais um típico número 10, ou de Mateus Fernandes, jogador do West Ham. Apesar de só ter feito dois jogos no Mundial2022 com Fernando Santos e outros dois com Martínez no Euro2024, o luso-brasileiro tem jogado no City, até como lateral direito. Mas Martínez até poderá chamar um nome além de Matheus Nunes.Ataque pode ter surpresasAté maio, será no ataque que o impacto do rendimento tem mais relevo. Daí que a convocatória de hoje de Roberto Martínez dê pistas para o ramalhete que atacará, em junho, a fase de grupos, diante de Uzbequistão, Colômbia e o adversário que saia do play-off entre RD Congo, Jamaica e Nova Caledónia. Gonçalo Ramos, Campeão Europeu no PSG, e Cristiano Ronaldo, desde 2004 sem falhar uma única fase final, capitão e melhor marcador da história das quinas, são os pontas-de-lança referência, abrindo vagas nos corredores para Bernardo Silva, que também pode ser médio ofensivo. João Félix vai com 23 golos na época, ao lado de Ronaldo, e terá lugar garantido, tal como Pedro Neto, que soma dez golos e 46 jogos no Chelsea, sendo um ativo imprescindível pela dimensão em todo o corredor esquerdo. Rafael Leão leva dez golos, deve atingir o pecúlio mínimo de 12, que tem feito sempre desde 2022 ao serviço do AC Milan, e seguirá para o segundo Mundial. Francisco Conceição, o “espalha-brasas”, como apelidou Roberto Martínez, deverá ter uma vaga aberta para se posicionar para o Mundial, apesar de ter somado 63 minutos na fase de qualificação. Foi um jóquer no Euro2024 e, apesar de pouco impacto em golos na Juventus (quatro e duas assistências), tem perfil para desestabilizar a partir do banco.As dúvidas somam-se depois. Pela primeira vez desde que Cristiano Ronaldo passou a jogar como ponta-de-lança, pode mesmo haver espaço para um terceiro avançado mais posicional. “Temos presentemente três opções - o Paulinho, que está a ser muito constante e está a jogar muito bem, o André Silva, que tem feito uma temporada muito boa no Elche, e temos o Fábio Silva, que está no Dortmund e já esteve com a seleção”, identificou Martínez em novembro. Tendo em conta que o primeiro particular é com o México, há expectativa em relação a Paulinho, goleador e figura central no Toluca, somando 25 golos, números acima de qualquer outro. Só que desde 2020 que o ex-avançado do Sporting não joga pela seleção. Aos 33 anos seria a grande novidade, até porque nunca foi consensual em Portugal.Já Fábio Silva baixou a sua performance, tem seis assistências e não alinha tanto na zona central. André Silva, no Elche, tem sete golos em 23 jogos, enquanto Youssef Chermiti, no Rangers, tem nove golos em 33 partidas, inserindo-se na categoria de referência ofensiva. Ainda assim, não se pode afastar a entrada de Gonçalo Guedes, que ajudou a Real Sociedad a chegar à final da Taça do Rei, contabilizando nove golos e oito assistências. Além disso, foi determinante na conquista da primeira Liga das Nações, em 2019, quando herdou o posto de segundo avançado de Nani, além de ser o mais parecido com Diogo Jota, falecido num acidente de viação no verão passado.Entrando um terceiro avançado, sobra um posto para um extremo. O grande candidato é Francisco Trincão, que leva 11 golos e 12 assistências no Sporting, e bisou frente à Dinamarca quando foi decisivo no apuramento de Portugal para a final four da última Liga das Nações. Neste contexto, leva vantagem sobre Rodrigo Mora, que não tem tido o mesmo impacto no FC Porto, pois tem saltado mais do banco, mas também sobre Geovany Quenda, que está lesionado desde dezembro e pode não recuperar a tempo de lutar por um lugar, bem como sobre Ricardo Horta, que apesar de 19 golos e dez assistências no Sp. Braga, só fez três jogos com Martínez, em 2023, depois de ter ido ao Mundial com Fernando Santos. .México mobiliza quase 100 mil agentes para garantir segurança no Mundial de 2026.Renato Paiva revela como “apostou a 200%” em Paulinho: “No início disseram-me que não”.Roberto Martínez: “Somos melhores com Cristiano, com Nuno Mendes ou Pedro Neto...”.Com 21 nomes já escolhidos, Martínez pode levar um quarto central ou usar um médio que possa fazer dupla função para convocar dois atacantes.Estratégia.Marco Tavares: “Guedes chega para terceiro avançado”Marco Tavares, analista tático fundador da empresa Analyst OS, que fez parte da equipa profissional do Sporting entre 2019 e 2025, falou ao DN sobre as opções da seleção nacional. Admitiu que apostaria em Mateus Fernandes, com quem se cruzou nos iniciados dos leões, e concorda que Gonçalo Guedes é o jogador mais parecido com Diogo Jota.Entre os avançados, Paulinho é o mais bem posicionado para ganhar a vaga em aberto?Se se olhar para o rendimento imediato, Paulinho está a fazer excelentes épocas, mas sabe-se que o patamar está limitado. Ou seja, não vai dar mais do que é neste momento. Queimar-se-ia uma vaga para a última competição que poderá fazer. Diria que o André Silva vive situação semelhante e já perdeu o seu momento na seleção. O Fábio Silva pode ser uma opção, apesar de não o ver com capacidade para ser o avançado da seleção nos próximos dez anos. Tem muito mais a ver com o tipo de projeto que o selecionador tenha. Chermiti, entre todas as opções, é o avançado mais tipicamente de referência ofensiva e está a fazer uma grande época. No entanto, mais depressa vejo o Gonçalo Guedes a entrar.Gonçalo Guedes é o mais parecido com Diogo Jota?Com Guedes, Martínez já pode considerar que leva um terceiro avançado. Gonçalo Ramos é um finalizador, ameaça a última linha, está sempre bem posicionado e beneficiaríamos mais de ter alguém a criar entre linhas, de alguém que faça parcerias. Paulinho gosta de ligar o jogo, mas Guedes joga nas costas do avançado, aproveita bem segundas bolas e está a fazer uma boa época em Espanha. É o mais parecido com Diogo Jota.Na posição de extremo, entre as vagas possíveis, Trincão é o melhor posicionado?Trincão deverá estar no Mundial. Tem feito uma boa época no Sporting. Rodrigo Mora poderia ser chamado a pensar no longo prazo, mas não me parece que justifique ficar com o lugar de Trincão. Quenda seria outra opção, mas está lesionado há muito e demora, pelo que me recordo no Sporting, a voltar ao melhor nível.Na defesa e no meio-campo quais seriam as últimas vagas?Na defesa, Martínez deve manter António Silva, apesar de eu preferir o Tomás Araújo. Mas entre Tomás Araújo e Renato Veiga, acredito que seja Veiga, por garantir saída com pé esquerdo e por ser médio de origem e com boa época no Villarreal. No meio-campo, Matheus Nunes irá certamente, até porque pode ser lateral direito. Não levaria Pedro Gonçalves, mas sim Mateus Fernandes. É completo, sabe levar a bola, é agressivo e destaca-se no West Ham. Poderia ser a surpresa da convocatória.