México mobiliza quase 100 mil agentes para garantir segurança no Mundial de 2026

O México anunciou um vasto plano de segurança para o Campeonato do Mundo de futebol de 2026, que organizará em conjunto com os Estados Unidos e o Canadá, mobilizando cerca de 100 mil agentes para proteger as três cidades do país que vão receber jogos: Cidade do México, Guadalajara e Monterrey. A estratégia foi apresentada pelo governo mexicano com o objetivo de garantir a segurança de adeptos, seleções e delegações oficiais num dos maiores eventos desportivos do planeta, que arranca a 11 de junho de 2026. À data de hoje, faltam cerca de três meses para o início do Mundial, que decorrerá até 19 de julho e será o primeiro da história com 48 seleções. O plano de segurança prevê a criação de três forças conjuntas, uma em cada cidade anfitriã mexicana, integrando cerca de 20 mil militares — sobretudo da Guarda Nacional — e aproximadamente 55 mil agentes da segurança pública, aos quais se juntarão elementos de empresas privadas de segurança, elevando o contingente total para perto de 100 mil operacionais. .No terreno, o dispositivo contará também com um forte apoio logístico e tecnológico. As autoridades planeiam mobilizar mais de dois mil veículos militares e várias centenas de viaturas civis, que serão utilizados, entre outras funções, nas escoltas de chefes de Estado e delegações das seleções. Está ainda prevista a utilização de 24 aeronaves para vigilância aérea, bem como drones de monitorização, equipas cinotécnicas com cães treinados para deteção de explosivos e sistemas antidrones, destinados a neutralizar qualquer aparelho não autorizado a operar durante o torneio. As zonas de maior sensibilidade — como aeroportos, hotéis das equipas, centros de treino e estádios — terão medidas de segurança reforçadas. O anúncio surge num contexto particularmente sensível em matéria de segurança no país. Em 22 de fevereiro de 2026, forças armadas mexicanas realizaram uma operação em Jalisco que resultou na morte de Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como "El Mencho", líder do poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación. A operação desencadeou uma vaga de violência em várias regiões do país, com bloqueios de estradas, ataques e confrontos entre cartéis e forças de segurança. .Perante estas preocupações, a presidente mexicana Claudia Sheinbaum tem reiterado que o país está preparado para receber o torneio e que existe coordenação permanente com a FIFA e com as autoridades dos Estados Unidos e do Canadá para garantir a segurança e a logística da competição. O México será palco de 13 jogos do Mundial de 2026, naquele que será o terceiro Campeonato do Mundo realizado no país, depois das edições de 1970 e 1986. Com um formato alargado a 48 seleções e partidas distribuídas por 16 cidades nos três países anfitriões, a competição promete ser a maior da história do futebol, colocando o país novamente no centro do palco do desporto mundial.