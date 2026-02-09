Seleção Nacional de futebol vai jogar em Leiria antes do Mundial 2026
Lusa
Desporto

Seleção Nacional de futebol vai jogar em Leiria antes do Mundial 2026

Pedro Proença confirmou que o Estádio Dr. Magalhães Pessoa receberá o último jogo de preparação da equipa das quinas, num encontro cuja receita ajudará os clubes do distrito afetados pelo mau tempo.
Cecília Carmo
Publicado a
Atualizado a

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, confirmou que, caso estejam reunidas as condições necessárias, o Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa receberá, a 10 de junho, o último jogo de preparação da Seleção Nacional antes da partida para o Mundial de 2026.

Pedro Proença deslocou-se a Leiria acompanhado pelo presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Lopes, tendo visitado várias instalações e associações desportivas que sofreram danos significativos na sequência da tempestade. O líder da FPF garantiu apoio solidário, regulamentar e financeiro aos clubes do distrito, sublinhando o compromisso da Federação em ajudar na retoma da atividade desportiva. Valor no total de 100 mil euros.

O presidente da FPF esclareceu que a Seleção Nacional realizará dois jogos de preparação imediatamente antes da viagem para a América do Norte, embora os adversários ainda não estejam definidos. Parte da receita do encontro a disputar em Leiria reverterá para o movimento associativo.

Questionado sobre críticas relativas ao montante do apoio financeiro anunciado, Pedro Proença destacou que a FPF não substitui o papel do Estado ou dos municípios, referindo tratar-se de uma primeira resposta, de acordo com a disponibilidade financeira atual. O dirigente manifestou ainda confiança num esforço coletivo que envolva várias entidades.

Também Gonçalo Lopes destacou o impacto severo do mau tempo no setor do desporto, referindo que vários pavilhões sofreram danos estruturais significativos. O autarca sublinhou que a prioridade passa por devolver rapidamente as condições para a prática desportiva, em particular para crianças e jovens.

O presidente da Câmara elogiou ainda a atitude solidária de vários clubes que se disponibilizaram para acolher treinos e jogos de outras equipas afetadas, considerando esse gesto um exemplo de fair-play. Agradeceu igualmente o apoio da FPF, salientando que a possibilidade de receber a Seleção Nacional em junho representa um forte sinal de solidariedade para a cidade.

