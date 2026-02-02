FPF cria fundo de 100 mil euros para apoiar clubes afetados pelos temporais
Comissão Coordenadora para as Emergências no Futebol reuniu-se pela primeira vez e definiu medidas de apoio às infraestruturas desportivas atingidas, com especial incidência na Região Centro.
Cecília Carmo
A Comissão Coordenadora para as Emergências no Futebol reuniu-se esta segunda-feira pela primeira vez para definir medidas de apoio na sequência das fortes tempestades que atingiram Portugal nos últimos dias, com especial incidência na Região Centro. O encontro juntou representantes da Federação Portuguesa de Futebol, do Sindicato dos Jogadores, da Liga Portugal, da Associação Nacional de Treinadores de Futebol e da Mesa do Plenário das Associações Distritais e Regionais de Futebol.

O principal objetivo da reunião foi dar resposta às consequências da intempérie ao nível das necessidades operacionais dos clubes, das condições dos jogadores e dos danos verificados em infraestruturas desportivas, bem como definir linhas de ação que permitam prevenir e mitigar impactos de situações semelhantes no futuro.

Entre as decisões tomadas, destaca-se a abertura, por parte da Federação Portuguesa de Futebol, de um Fundo de Catástrofes no valor de 100 mil euros, destinado a apoiar os clubes diretamente afetados. Foi ainda deliberada a afetação parcial da receita do jogo particular da seleção nacional A, agendado para 10 de junho, Dia de Portugal, às associações distritais e regionais e aos clubes atingidos.

A comissão decidiu igualmente articular e acompanhar, em conjunto com o Governo, os mecanismos do Banco de Fomento a canalizar para as entidades desportivas afetadas, bem como trabalhar em coordenação com a Estrutura de Missão para a Reconstrução da Região Centro do País. Está também prevista a realização de reuniões específicas com as associações distritais e regionais e com os clubes afetados.

No âmbito deste acompanhamento, ficou definida a realização de uma reunião da direção da Federação Portuguesa de Futebol na Associação de Futebol de Leiria, no dia 20 de fevereiro de 2026, que incluirá uma visita a equipamentos desportivos danificados pelas tempestades.

A Comissão Coordenadora para as Emergências no Futebol irá continuar a reunir de forma periódica, com o objetivo de monitorizar esta e outras situações que possam justificar intervenção, reforçando o seu papel de solidariedade institucional e o apoio à recuperação das comunidades e das infraestruturas desportivas afetadas.

