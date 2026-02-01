Mau tempo. Ativado Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil

O Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil foi ativado este domingo (1) no território nacional, devido à previsão de “agravamento do cenário de risco para pessoas e bens” nos próximos dias, após a destruição causada pela depressão Kristin.A ativação do Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil (PNEPC) foi aprovada por unanimidade na primeira reunião extraordinária de 2026 da Comissão Nacional de Proteção Civil (CNPC), a que presidiu a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, refere um comunicado da CNPC.Esta decisão, prende-se com a “elevada precipitação esperada e seus impactos do ponto de vista hidrológico, nomeadamente ao nível de cheias e inundações (…), efeitos [que] incidem de forma cumulativa sobre um território já afetado pelas consequências da recente depressão Kristin”, refere o comunicado.“Com a ativação do PNEPC ficam preventivamente garantidos mecanismos de coordenação reforçados, integrados e de âmbito nacional”, indicou a CNPC, destacando “em particular, o estabelecimento de um fluxo de informação ininterrupto entre todas as áreas governativas e as entidades envolvidas, em apoio à direção do plano”, que será assumida pela ministra.A CNPC precisou também que “os mecanismos previstos no PNEPC serão acionados de forma gradual e flexível, em função da evolução da situação e sempre que tal se revele necessário, com o objetivo de assegurar uma resposta eficaz e articulada à situação de risco”.Segundo a Comissão Nacional de Proteção Civil, órgão de coordenação política em matéria de proteção civil, na reunião “participaram os responsáveis das várias entidades que integram o Sistema Nacional de Proteção Civil”, que não fizeram declarações à comunicação social, e “os trabalhos centraram-se na análise da situação hidrometeorológica adversa e na avaliação da sua evolução previsível”.Leia em baixo o "filme" dos principais acontecimentos deste dia:.O presidente da Câmara e da Área Metropolitana de Lisboa apelou este domingo à população para não sair de casa durante a noite, alertando para chuva intensa e vento, e destacou o reforço do apoio e da preparação frente à tempestade.“Nós vamos ter esta noite uma noite difícil. Os nossos presidentes da Junta de Freguesia, a nossa Proteção Civil, os nossos bombeiros têm estado a trabalhar o dia todo para desentupir as sarjetas, para limpar, para fazer tudo aquilo que é necessário para estarmos protegidos durante a noite”, disse hoje Carlos Moedas em declarações aos jornalistas, na cidade Universitária.Face às previsões meteorológicas, o autarca reforçou o apelo à cautela: “Eu pedia que tenham cuidado esta noite. A partir da meia-noite vamos estar em aviso laranja. Se puderem não sair de casa, se puderem estar em casa esta noite, resguardar-se, fixar tudo o que está fora de casa, nas varandas, nos terraços, ter esses cuidados. Eu acho que é muito importante estarmos preparados”.“Os nossos serviços têm estado a trabalhar há vários dias, mas hoje intensificámos a limpeza para evitar qualquer tipo de cheia”, detalhou.Carlos Moedas adiantou que a informação que tem “é de muita chuva e também muito vento a partir da meia-noite e, sobretudo, à volta das três da manhã. Por isso, mais uma vez, peço, todo o cuidado é pouco. Temos que nos proteger”.O presidente da Câmara de Lisboa assegurou também que haverá “equipas na rua para proteger os lisboetas, seja a Polícia Municipal, bombeiros ou a Proteção Civil. Estamos a atuar 24 horas sobre 24”, reforçou.Além da cidade, Carlos Moedas destacou o apoio que Lisboa tem prestado a outros municípios afetados pela tempestade Kristin: “Eu, como presidente da Área Metropolitana e também presidente da Câmara de Lisboa, tenho estado em contacto com os colegas todos. Falei com a Sra. Presidente da Câmara de Coimbra, o Sr. Presidente da Câmara de Leiria, em todos os municípios, tenho falado pessoalmente e estou em contacto também com todos os municípios de Lisboa para darmos a maior ajuda possível”.O autarca sublinhou os meios já enviados: “Nós já enviámos várias viaturas, [incluindo] com os nossos bombeiros voluntários, com equipas técnicas e também equipas de avaliação. Enviámos geradores, enviámos máquinas, eletrobombas”.Lusa.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, classificou este domingo (1 de feverieiro) como "impressionante" o conjunto de medidas aprovado pelo Governo para apoiar as famílias e empresas fustigadas pela depressão Kristin. Em declarações aos jornalistas em Roma, o Chefe de Estado sublinhou a diversidade e a rapidez das intervenções planeadas pelo Executivo de Luís Montenegro.Marcelo Rebelo de Sousa, que se encontra na capital italiana para encontros oficiais com o seu homólogo italiano e com o Papa Leão XIV, revelou que já acompanhava o dossier desde o dia anterior, tendo conhecimento prévio das medidas que viriam a ser ratificadas em Conselho de Ministros..O Governo alargou este domingo a situação de calamidade a mais nove concelhos e prolongou a sua vigência até 08 de fevereiro, na sequência dos danos causados pela tempestade Kristin e do risco extremo de cheias nos próximos dias.A decisão foi tomada pelo Conselho de Ministros extraordinário, que aprovou medidas para responder aos efeitos da tempestade e proteger as populações afetadas.Além dos concelhos já abrangidos, passam a estar em situação de calamidade os municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha, Alcácer do Sal, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Ovar e Sever do Vouga, tendo em conta a verificação ou o risco extremo de cheias..A passagem da depressão Kristin pela região de Leiria continua a deixar um rasto de tragédia: 15 pessoas deram entrada no Hospital de Santo André, em Leiria, com sintomas de intoxicação por monóxido de carbono desde a passada quarta-feira.SItuações que se juntao à morte, na madrugada deste domingo, em Segodim (União de Freguesias de Monte Real e Carvide), de um homem de 74 anos. O alerta foi dado às 02h30, confirmando-se que a causa da morte foi a inalação de gases provenientes de um gerador que estaria a ser utilizado para colmatar a falta de eletricidade.O cenário repetiu-se na última noite em Fervença, no concelho de Alcobaça. Nove pessoas sofreram uma intoxicação severa por terem um gerador a funcionar dentro de casa. Segundo disse à Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Alcobaça, Leandro Domingos, cinco das vítimas encontram-se em estado grave. Os afetados, com idades entre os 22 e os 65 anos, foram distribuídos pelas unidades hospitalares de Alcobaça e Leiria.Perante o aumento exponencial do uso destes equipamentos, a GNR e a Proteção Civil reforçaram os avisos de segurança. O monóxido de carbono é um gás "altamente tóxico, sem cheiro, cor ou sabor", o que o torna particularmente letal..O candidato presidencial André Ventura afirmou este domingo (1 de fevereiro) ) que a resposta e o programa de apoios do Governo para as zonas afetadas pela intempérie é um “falhanço em toda a linha”, acusando o executivo de “gozar com as pessoas”.Antes de participar numa ação de campanha em Vila Verde, no distrito de Braga, André Ventura considerou que o programa de apoios anunciado hoje pelo Governo é “um falhanço em toda a linha da parte do Governo”.O candidato presidencial considerou que o Governo está “a gozar com as pessoas”, quer no trabalho de prevenção, quer na demora para a mobilização de militares, quer nos apoios hoje anunciados.“Quando se estabelece para ajudar as pessoas limites de 500 euros ou 530 euros [537 euros], isto só pode ser gozar com a população”, disse.André Ventura fazia referência aos apoios estabelecidos em Conselho de Ministros para famílias em situação de carência ou perda de rendimentos, que poderão aceder a apoios da Segurança Social de até 537 euros por pessoa ou 1.075 euros por agregado familiar.Lusa.O Comando de Emergência e Proteção Civil de Lisboa e Vale do Tejo alertou este domingo para o risco de ocorrência de inundações, cheias, deslizamentos de terras e derrocadas devido ao mau tempo e à subida dos caudais.Num aviso à população emitido neste dia, o Comando de Emergência e Proteção Civil de Lisboa e Vale do Tejo antecipa a manutenção da subida dos caudais no rio Tejo e afluentes, associada às condições meteorológicas.Face às condições atuais e previstas, aquela autoridade alerta para a possibilidade de ocorrência de inundações em zonas urbanas, causadas pela acumulação de águas pluviais por obstrução dos sistemas de escoamento, bem como cheias, potenciadas pelo transporto do leito dos cursos de água e ribeiras.Poderão ocorrer também deslizamentos e derrocadas motivados pela infiltração de água e que podem ser potenciados pela remoção de árvores.O aviso à população refere ainda o risco de arrastamento para as vias rodoviárias de objetos soltos ou o desprendimento de estruturas, piso rodoviário escorregadio e formação de lençóis de água, e de interdição de algumas vias rodoviárias submersas.“É expectável, nas próximas horas, a manutenção dos caudais elevados debitados pelas barragens da Bacia do Tejo”, acrescenta.Perante os alertas, o Comando de Emergência e Proteção Civil de Lisboa e Vale do Tejo recomenda a retirada de equipamentos agrícolas, industriais, viaturas e outros bens das zonas normalmente inundáveis, bem como de animais, e desaconselha a passagem, a pé ou com viaturas, em estradas ou zonas alagadas.Num balanço dos constrangimentos que se mantêm na região devido ao mau tempo, aquela autoridade dá conta da submersão da estrada municipal 570 em Torres Novas, onde a Quinta do Paul do Boquilobo se encontra isolada devido ao galgamento do rio Almonda, e de zonas parcialmente inundadas em Abrantes, Sardoal e Vila Nova da Barquinha.Lusa.Um homem de 74 anos morreu na madrugada deste domingo, 1 de fevereiro, em Segobim, Leiria, vítima de inalação de monóxido de carbono libertado por um gerador.Trata-se da terceira vítima mortal indireta da passagem da depressão Kristin, após dois homens terem caído de telhados no sábado..O Hospital de Santo André, em Leiria, recebeu 545 feridos com traumas devido a situações relacionadas com acidentes em trabalhos de limpeza e reconstrução após a depressão Kristin, revelou à Lusa fonte hospitalar.De acordo com a mesma fonte, no sábado entraram 110 feridos, sendo que até às 15h30 deste domingo chegaram 42 feridos àquela unidade hospitalar que integra a Unidade Local de Saúde (ULS) da Região de Leiria.“O valor acumulado é 545 feridos”, referiu esta fonte, que reporta dados desde o início da depressão Kristin, que ocorreu na quarta-feira.Os últimos dados da ULS, relativos a entradas até às 13h00 de sábado, indicavam 424 feridos.Lusa.Quase 700 operacionais, incluindo três pelotões do Exército, estão este domingo no concelho de Leiria, gravemente afetado pela depressão Kristin, a desenvolver trabalhos de limpeza e reconstrução.“Temos no terreno atualmente 670 operacionais, reforçados durante esta madrugada com três pelotões de fuzileiros”, afirmou aos jornalistas o vereador Luís Lopes, que tem o pelouro da Proteção Civil, numa conferência de imprensa nos Bombeiros Sapadores de Leiria, o centro de operações municipal.Segundo o autarca, o foco deste domingo é a “estabilização de todo este território relativamente à recolha das árvores que ainda estão em queda” e “também a desobstrução dos principais cursos de água”, os rios Lis e Lena, dada a possibilidade de cheias nos próximos dias.Face à hipótese do incremento de vento, haverá também “uma especial atenção a todas as estruturas que estão atualmente afetadas”, referiu.Sobre o apoio à população, as ações decorrem em “articulação com todas as entidades que estão no terreno”, desde bombeiros, juntas de freguesia e unidades locais de Proteção Civil, havendo equipas a fazer o levantamento de situações por resolver e sinalizando ao centro de operações.Os postos para entrega de bens, quer no pavilhão dos Pousos, quer no estádio municipal, estão a ser reforçados, agora com outros componentes, nomeadamente materiais de construção.“A afluência tem sido de milhares de pessoas e a expectativa é que se mantenha nos próximos dias”, declarou, adiantando existir uma alteração das necessidades.Além dos bens alimentares, lonas e plásticos, há pessoas a tentar reparar os seus telhados, pelo que até ao final da tarde vão ser entregues telhas. . Para o município, além da questão da Proteção Civil, a preocupação passa pela ajuda e proximidade à população.“Temos várias equipas da Ação Social e Segurança Social a fazer agora praticamente um porta-a-porta para verificar em que circunstâncias as pessoas se encontram, principalmente os casos mais vulneráveis”, declarou.Neste aspeto, o município vai disponibilizar ajuda para que aquelas que têm menor capacidade física ou financeira, com recursos de construção civil para poderem fazer reparações em suas casas.Lusa.Questionado pelos jornalistas sobre as críticas de que a reação do Governo aos efeitos da depressão Kristin foi tardia, Luís Montenegro disse que "foi feito tudo aquilo que era possível fazer para prevenir e colocar todas as forças em prontidão atempadamente para enfrentar uma adversidade cuja evolução não era antecipada por ninguém. Do ponto de vista daquilo que era possível fazer-se, foi feito". Mas acrescentou que não tem "nenhuma questão em aprofundar essa reflexão no futuro". Garantiu que nenhum investimento que está a ser feito ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) ficará por fazer."Estamos em contacto com a Comissão Europeia para encontrar o melhor modelo" para o garantir, revelou. "Não vamos deixar de executar os projetos nem vamos deixar de ter acesso ao financiamento que está à nossa disposição". .Luís Montenegro disse que estão no terreno "cerca de 34 mil operacionais desde os nossos elementos das forças e serviços de Segurança e da Proteção Civil às Forças Armadas, a elementos de vários departamentos do Estado, das infraestruturas, dos serviços sociais até ao inestimável apoio dos funcionários das nossas autarquias locais.". Quanto às populações, quis deixar "uma palavra de presença e conforto àqueles que se têm sentido mais sós àqueles que se têm sentido mais distantes numa altura onde muito daquilo que é mais essencial não está disponível, ou não esteve disponível, desde logo o fornecimento de energia elétrica, as comunicações, o abastecimento de água"."Desde o primeiro minuto todas as forças no terreno fizeram a recuperação das condições de mobilidade para que todos estivessem contactáveis", afirmou.Primeiro-ministro diz que está a ser mobilizada "toda a capacidade" no setor público, social e privado para que "tudo esteja reestabelecido o quanto antes"..As verbas totais mobilizadas para as populações e empresas nas zonas mais afetadas pela depressão Kristin somam 2,5 mil milhões de euros, avançou o primeiro-ministro no final do Conselho de Ministros extraordinário deste domingo, 1 de fevereiro.Luís Montenegro disse que foi decidido transferir 400 milhões de euros para as Infraestruturas de Portugal do Orçamento do Estado para intervenções urgentes de recuperação de infraestruturas ferroviárias e rodoviárias. E serão transferidos 200 milhões de euros para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) que farão chegar as verbas às autarquias locais para a recuperação de equipamentos públicos e infraestruturas, começando pelas escolas que não estão em condições de funcionar plenamente.Serão também transferidos de 20 milhões de euros para a recuperação mais urgente do património cultural..Em matéria fiscal, anunciou o primeiro-ministro, haverá uma moratória que permitirá alargar o prazo de obrigações de contribuintes e contabilistas de 28 de janeiro até 31 de março. Foi igualmente criada uma linha de crédito para a tesouraria das empresas e associações com um montante de 500 milhões de euros para acorrer a necessidades de tesouraria.Foi criada uma linha de crédito de mil milhões de euros para a recuperação empresas "na parte que não tem cobertura de seguros"."Estes mecanismos, o primeiro a linha de crédito à tesouraria a nossa estimativa é que esteja já disponível no prazo de uma semana e a linha de crédito para a recuperação das empresas possa estar disponível dentro de aproximadamente três semanas", garantiu o primeiro-ministro..Será implementado um regime de isenção de contribuições à Segurança Social para as empresas atingidas nestas zonas afetadas para os próximos seis meses, e um regime simplificado de 'lay-off' nos próximos três meses, aprovou o Conselho de Ministros.Haverá uma moratória de 90 dias para os empréstimos às empresas e ao crédito para a aquisição de habitação própria e permanente. "Ficarão, portanto, suspensos os pagamentos destes empréstimos nos próximos 90 dias", com possibilidade de moratória para 12 meses, disse Montenegro. .Para famílias em situação de carência ou perda de rendimentos estarão disponíveis apoios financeiros da Segurança Social que podem ascender até 537 euros individualmente ou 1075 euros por agregado familiar. Também estarão também disponíveis apoios financeiros para as instituições de particular solidariedade social (IPSS) para possam dar apoio social aos afetados pela tempestade. .O Ministro da Economia e da Coesão Territorial reuniu com as principais seguradoras garantindo "que há condições para que 80% das vistorias ou das peritagens necessárias para que os seguros possam ser acionados vão decorrer nos próximos 15 dias", disse Montenegro."Apenas as situações mais complexas poderão ter um prazo maior e que em muitas situações a evidência por registo fotográfico será suficiente para que as pessoas possam desde logo proceder às pequenas reparações", sublinhou..Amanhã haverá uma reunião com a Associação dos Industriais da Construção, em Leiria, para organizar intervenções urgentes em coberturas e telhados, disse Montenegro. .Governo vai criar estrutura de missão para zona afetadas pela depressão Kristin. Será liderada por Paulo Fernandes, anterior presidente da câmara do Fundão, e funcionará em Leiria já a partir de amanhã, segundo o primeiro-ministro. .Luís Montenegro anunciou também uma linha de apoio para "reconstrução de habitação própria e permanente” até dez mil euros, sem ser necessária documentação quando não houver cobertura de seguro. O mesmo montante estará disponível para situações relacionadas com agricultura e floresta exatamente no mesmo montante..Em declaração após o Conselho de Ministros extraordinário o primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou o prolongamento da situação de calamidade até de 8 de fevereiro. Abrangidos estão 60 municípios do país. "Quero a esse respeito fazer aqui um apelo a todos quantos estão em zonas mais expostas e afetadas para continuarem a respeitar as indicações das autoridades competentes, em particular da Proteção Civil, é expectável que com os níveis de precipitação que podemos antecipar surjam algumas situações de cheia, de inundação, sabemos que os solos estão saturados e sabemos que há várias infraestruturas afetadas que vão dificultar a situação", disse Luís Montenegro."Sabemos também que algumas zonas ribeirinhas enfrentarão situações de maior gravidade que poderão mesmo chegar à necessidade de evacuação", acrescentou o primeiro-ministro..Cerca de 167 mil clientes da E-Redes mantinham-se às 12h00 deste domingo sem eletricidade, dos quais 49.900 no concelho de Leiria, devido aos efeitos da depressão Kristin, disse o presidente do conselho de administração da empresa.“O número absoluto neste momento em Leiria [concelho] de clientes sem eletricidade é 49.900. O dado que eu tenho para o total são cerca de 167 mil clientes, ao meio-dia de hoje”, afirmou aos jornalistas José Ferrari Careto, numa conferência de imprensa nos Bombeiros Sapadores de Leiria, onde está instalado o centro de operações do município.José Ferreira Careto adiantou que o número de clientes continua a diminuir à medida que decorrem as intervenções que a E-Redes tem no terreno..O presidente do conselho de administração da E-Redes, José Ferrari Careto, afirmou este domingo não haver previsibilidade sobre quando vai ser possível ter o restabelecimento total de energia elétrica à região afetada pela depressão Kristin.“Eu esclareço que não consigo, neste momento ter previsibilidade sobre a data em que toda a gente vai ter energia no perímetro desta intempérie. É a resposta mais séria e a resposta mais honesta que eu tenho para dar neste momento”, declarou José Ferrari Careto.Numa conferência de imprensa nos Bombeiros Sapadores de Leiria, onde o município instalou um centro de operações, o responsável da empresa disse esperar que “seja cada vez mais residual o número de pessoas que não tem energia”.“Mas não consigo dizer mais do que isto, neste momento, sob prejuízo de estar a criar falsas expectativas e de estar a faltar à verdade”, adiantou.Lusa .O candidato presidencial André Ventura critica o Governo por não resolver o problema de falta de telhas nas zonas afetadas pela depressão Kristin. "Esta questão dos telhados pode parecer uma minudência, mas para as pessoas que estão a viver com isto e a ver as coisas a piorar, não é uma minudência. Ontem desafiei o Estado a fazer um transporte simples de telhas das zonas onde elas existem e são produzidas para as zonas afetadas", sublinhou Ventura em Braga, onde está em campanha. "Resultado? Algumas pessoas estão a fazer por si próprias, estão a ficar feridas ou a morrer". Para Ventura, é "o resultado evidente do falhanço do Estado". Sem saber o que vai sair do Conselho de Ministros extraordinário que está a decorrer, Ventura considera que há algumas coisas que são fundamentais que o Governo podia fazer rapidamente. "Uma mobilização integral e efetiva das Forças Armadas para ajudar a resolver esta situação, pode ser uma decisão tomada pelo Ministro da Defesa em conjunto com a Administração Interna". A Proteção civil responde ao Governo, sublinhou. Além disso, defende o lançamento de uma linha de financiamento de apoio "imediata, rápida e sem endividamento e burocracia" e diz que "não há razão nenhuma para o SIRESP ter falhado desta vez". Face às previsões do tempo para as próximas horas, André Ventura diz que o Governo tem de "garantir que as comunicações vão funcionar, que os meios de Proteção Civil e militares estão alerta e estão com capacidade de reagir, e que temos os hospitais e serviços de saúde prontos para enfrentar a situação". .A Câmara de Alcácer do Sal reabriu este domingo, 1 de fevereiro, ao trânsito a Avenida dos Aviadores e a frente ribeirinha, encontrando-se também transitáveis todas as estradas do concelho que foram afetadas pelo mau tempo dos últimos dias.“Reabrimos novamente hoje de manhã a avenida e a ribeirinha da cidade. As estradas do concelho que estavam submersas também já estão todas transitáveis”, disse à agência Lusa António Grilo, vice-presidente do município do distrito de Setúbal.Segundo o autarca, que é também o vereador que tem o pelouro da Proteção Civil, as vias reabertas à circulação rodoviária são as que dão acesso às povoações de São Romão e Santa Catarina, assim como para Casebres e entre Vale do Guizo e Arez.“Pode ser uma situação transitória”, alertou António Grilo, explicando que depende da subida do nível do Rio Sado e realçando que, hoje à noite, na sede de concelho, “é expectável que volte a ser encerrada ao trânsito a Avenida dos Aviadores e toda a frente ribeirinha”.Já o Bairro do Forno da Cal, que chegou a estar inacessível, com os moradores isolados, tem agora acesso condicionado.“Conseguimos chegar ao bairro através do acesso provisório que foi construído”, graças a uma saída mais elevada até à Estrada Nacional 10 (EN10), anunciada pelo município na sexta-feira e lembrada hoje pelo vereador.Quatro barragens estão hoje a efetuar “descargas controladas” para o Rio Sado, concretamente Pego do Altar, Vale do Gaio, Odivelas e Campilhas, para que possam ter cota de armazenamento livre para a chuva prevista para os próximos dias, explicou António Grilo.“Temos aqui uma janela de oportunidade para promover descargas preventivas nas barragens, que nos permitam ter capacidade de encaixe nessas mesmas barragens para o cenário expectável que se aproxima na próxima madrugada”, sublinhou.De acordo com o vereador, na madrugada de segunda-feira, “apesar de ser uma situação muito dinâmica, a previsão atual é que venha uma massa de água considerável e muito vento”.O vice-presidente alertou ainda os habitantes para, ao final deste dia, quando forem novamente encerradas ao trânsito zonas da cidade, retirarem os automóveis, respeitarem a sinalização e salvaguardarem os seus bens, fechando portas e janelas e protegendo as entradas, de habitações e comércios com sacas de areia fornecidas pela autarquia.Lusa.O abastecimento de água no concelho de Ansião, distrito de Leiria, afetado pela depressão Kristin, está em fase de regularização, anunciou este domingo a Câmara Municipal, que prevê abrir algumas escolas na terça-feira.“As roturas de água foram resolvidas durante a noite, encontrando-se o abastecimento em fase de regularização”, refere o município numa publicação nas redes sociais.À agência Lusa, o presidente do município, Jorge Cancelinha, adiantou que, no que se refere ao abastecimento de energia elétrica, a autarquia está a colocar “geradores de alta potência”, sendo a prioridade as sedes de freguesia e os lugares mais populosos.“A rede elétrica esta muito danificada”, lamentou Jorge Cancelinha.O restabelecimento das telecomunicações no concelho está praticamente concluído.Quanto às escolas, prevê-se que na terça-feira possam abrir em Ansião, Avelar e Santiago da Guarda.“Ao nível da assistência à população, as pessoas em situação de vulnerabilidade estão a ser acompanhadas de forma permanente”, garantiu o autarca, referindo que os centros de apoio à população são as sedes das juntas de freguesia, hoje abertas, e o quartel dos Bombeiros Voluntários de Ansião.De acordo com o autarca, até ao momento não houve necessidade de realojar pessoas, mas a Casa da Amizade encontra-se em estado de prontidão para eventuais necessidades de alojamento.No estaleiro municipal estão a ser disponibilizadas lonas para acautelar coberturas danificadas, com o município a pedir “redobrado cuidado na subida aos telhados, devido ao risco elevado para a segurança pessoal”.Lusa.Os centros escolares do concelho da Nazaré estarão abertos na segunda e terça-feira para acolher os filhos dos profissionais prioritários, nomeadamente das áreas da saúde, bombeiros e forças de segurança, informou a Câmara.“Esta medida visa garantir apoio às famílias que asseguram serviços essenciais à comunidade, permitindo a continuidade da resposta no terreno”, divulgou este domingo a Câmara da Nazaré, no distrito de Leiria, num comunicado à população.No texto o município agradece “o empenho e a dedicação de todos os profissionais que, nestes dias exigentes, continuam a servir a população”.Lusa.Os Municípios de Coimbra e Montemor-o-Velho alertaram este domingo para o “risco elevado” de cheias e inundações, nomeadamente nas zonas ribeirinhas, durante a próxima madrugada, tendo em conta as previsões de precipitação.“Se reside numa zona ribeirinha de risco, esteja preparado e conheça a sua Zona de Concentração e Apoio à População (ZCAP). Em caso de necessidade, lembre-se: prepare uma mala de emergência com documentos, medicamentos e artigos essenciais; siga sempre as indicações das autoridades; e mantenha-se atento aos avisos oficiais”, alertou nas redes sociais a Câmara Municipal de Coimbra.Também o executivo de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, alertou nas redes sociais para a “máxima prudência por parte de todos” e que “é importante adotar medidas de autoproteção e de prevenção”.“Evite circular junto de zonas ribeirinhas historicamente vulneráveis a inundações rápidas. Não atravesse zonas inundadas, prevenindo o arrastamento de pessoas ou viaturas para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas”, apelou.Os alertas surgem na sequência das previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que “indicam períodos de chuva ou aguaceiros por vezes forte a partir desta madrugada, estando o distrito de Coimbra em aviso amarelo a partir das 00h de dia 02 de fevereiro”."O vento também se fará sentir esta noite com intensidade (estando aviso laranja e amarelo para o nosso distrito). Estas previsões de chuva irão manter-se durante a semana, o que agrava o risco elevado de cheia e inundações em zonas historicamente mais vulneráveis, como é o caso do Vale do Mondego e das margens do rio”, informou.Neste sentido, reforçou os apelos à segurança com avisos de “condução defensiva com precaução acrescida, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a formação de lençóis de água nas vias, sobretudo no período noturno”.“Respeite toda a sinalização e indicações das autoridades; comunique de imediato às autoridades locais qualquer situação de perigo; em casa, mantenha os sistemas de escoamento de águas desobstruídos, evite deixar peças soltas em varandas e terraços e adote uma atitude pró-ativa e defensiva; e se vive em zonas historicamente vulneráveis a cheias, salvaguarde veículos, bens, animais e alfaias agrícolas, retirando-os de zonas mais baixas”, escreveu.A Junta de Freguesia de Pereira, no Município de Montemor-o-Velho, também alertou a população para “a probabilidade de cheias na zona histórica, baixa da vila de Pereira, a partir da noite de domingo para segunda-feira”.“Aproveitando as próximas horas, os bens deverão ser acautelados para evitar danos maiores e os elementos da junta encontram-se disponíveis para auxiliar no que for necessário”, indicou a Junta de Freguesia de Pereira.Lusa.As escolas de Castanheira de Pera, no norte do distrito de Leiria, reabrem na segunda-feira, após estarem três dias fechadas devido ao impacto da depressão Kristin.Numa informação colocada na rede social Facebook, o município adianta que os transportes dos alunos estão assegurados.À agência Lusa, o presidente da Câmara, António Henriques, adiantou que 57% do território do concelho tem energia elétrica, sendo que no restante continua a “haver uma dificuldade enorme” devido aos danos em estruturas.António Henriques adiantou que prossegue o levantamento de todas as infraestruturas públicas e privadas afetadas pelo mau tempo e, ao mesmo tempo, o acompanhamento de pessoas e famílias vulneráveis por equipas dos serviços de ação social.“Em termos de comunicações, conseguimos ter rede dos três operadores, embora existam ainda algumas falhas”, declarou o presidente do Município de Castanheira de Pera.Lusa.Duas ruas nos concelhos de Felgueiras e Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, encontram-se “restritas ao trânsito” devido a desmoronamentos, informou este domingo a GNR.De acordo com o Comando Territorial do Porto da GNR, na freguesia de Avintes, em Vila Nova de Gaia, a Rua 14 de Maio encontra-se cortada deste sábado.Já em Felgueiras, na União de Freguesias de Margaride, Várzea, Lagares, Varziela e Moure, encontra-se cortada a Rua de Padroso.Em comunicado, a GNR apela a que seja respeitada a sinalização temporária colocada no local e que sejam usadas vias alternativas a estas artérias. .A pilhagem de cabos elétricos na Marinha Grande, distrito de Leiria, é um dos motivos para a falta de água no concelho, um dos mais fustigados pela tempestade da passada quarta-feira, disse este domingo, dia 1 de fevereiro, o presidente da Câmara.“A falta de água deve-se à pilhagem de cabos elétricos que se ligam aos geradores”, afirmou Paulo Vicente à agência Lusa.O autarca falava no Edifício da Resinagem, onde se deslocou para verificar os trabalhos das três mesas de voto onde hoje decorre o voto antecipado para a segunda volta das eleições presidenciais.Além dos furtos de cabos, o autarca admitiu que também pode haver avarias ou falhas de combustível.No entanto, adiantou que desde sábado a PSP da Marinha Grande e a GNR da Vieira foram reforçadas.A segurança é uma das preocupações da população, segundo Paulo Vicente, mas o autarca acrescentou que também está agora a pensar na “questão dos salários”.“A tempestade ocorreu no dia 28, vários munícipes já me disseram que não receberam o salário de janeiro, as empresas não conseguiram processá-los e agora estão a braços com estes encargos” da destruição.Adiantou que a indústria dos moldes, uma das principais da região, tem muitos contratos que se não forem cumpridos terão de pagar multas pesadas.“O que reivindico do Governo é um ‘lay off’ simplificado para proteger os trabalhadores e as empresas que estão aflitas com as entregas”, pediu.A Marinha Grande é um concelho com vários polos industriais.Segundo o Instituto Nacional de Estatística, em 2022, existiam 4.913 empresas e a maior parte dos habitantes trabalha nestas empresas.O município da Marinha Grande foi um dos mais atingidos pela passagem da depressão Kristin. Nas ruas, quatro dias depois do temporal veem-se filas de pessoas nos fontanários a encher garrafões de água, assim como cabos elétricos tombados e árvores arrancadas de jardins e parques..A Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares informou hoje que a ponte de Louredo, sobre o rio Mondego, está encerrada ao trânsito devido ao previsível aumento do caudal.“O Serviço Municipal de Proteção Civil informa que a ponte de Louredo, no rio Mondego, que liga a ER110 [Estrada Regional 110] à EN2 [Estrada Nacional 2] foi encerrada ao trânsito devido ao previsível aumento do caudal do rio”, anunciou.Nas redes sociais, o executivo municipal liderado por Nuno Neves adiantou que a decisão “foi tomada em articulação com o Município de Vila Nova de Poiares, GNR [Guarda Nacional Republicana] e restantes autoridades”.“A ligação alternativa entre as duas margens é a ponte de Penacova”, também no distrito de Coimbra.Lusa.Doze pessoas foram retiradas das suas casas em Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco, por motivos de segurança e o fornecimento de energia elétrica está restabelecido em cerca de 90% do concelho.“Os serviços de telecomunicações encontram-se em fase de reposição, nomeadamente o serviço de fibra ótica, o abastecimento de água foi totalmente restabelecido e o acesso a todas as aldeias do concelho encontra-se assegurado”, explicou, numa nota publicada nas suas redes sociais, o município de Vila de Rei. Na sequência da passagem da depressão Kristin pelo concelho de Vila de Rei, continuam a decorrer, no terreno, diversos trabalhos com o objetivo de minimizar os seus efeitos e restabelecer a normalidade no território.“O fornecimento de energia elétrica encontra-se restabelecido em cerca de 90% do território concelho, subsistindo ainda alguns constrangimentos em determinadas localidades. Estão a ser desenvolvidos todos os esforços para que o serviço seja reposto com a maior brevidade possível”.A autarquia tem ainda equipas no terreno a fazer a identificação e acompanhamento de pessoas desalojadas, isoladas ou em situação de maior vulnerabilidade.Caso as condições meteorológicas não originem novos danos, prevê-se que os estabelecimentos de ensino - Creche Municipal, Jardim de Infância Municipal e Escola Básica e Secundária do Centro de Portugal - retomem o seu funcionamento a partir de segunda-feira, assim como os serviços municipais.Lusa.Cerca de 180 mil clientes da E-Redes continuavam este domingo, 1 de fevereiro, às 08h00 sem luz em Portugal continental, a maior parte na zona de Leiria, na sequência da depressão Kristin na madrugada da passada quarta-feira.Comparativamente com os dados da E-Redes de sábado às 19h00 (quando havia 187 mil clientes sem luz), há agora mais 7.000 clientes com energia elétrica.Do total de clientes que estavam hoje às 08h00 sem luz, a maior parte é da zona de Leiria, no total de 127 mil (eram 130 mil no sábado ao fim da tarde).Os restantes clientes sem luz encontravam-se hoje nas zonas de Santarém (30.000 clientes sem luz), Coimbra (7.000) e Castelo Branco (13.000).Os clientes da E-Redes correspondem a pontos de entrega de energia como habitações, empresas ou lojas com ligação elétrica, sendo assim difícil quantificar o número de pessoas que está a ser afetada.Lusa.Morreu mais uma pessoa na sequência dos efeitos da depressão Kristin, em Monte Real, Leiria. Trata-se de um homem de 74 anos que morreu intoxicado por monóxido de carbono libertado por um gerador. A informação foi confirmada aos jornalistas pela GNR de Leiria. O alerta da ocorrência, na localidade de Segodim, chegou às autoridades pelas 2h30.Ontem, sábado, um homem de 73 anos morreu ao cair do telhado que estava a reparar, no concelho da Batalha, distrito de Leiria.Ontem, até às 13 horas, a Unidade Local de Saúde (ULS) da Região de Leiria dava conta de que mais de 400 pessoas deram entrada nas urgências do hospital de Leiria com traumas devido a situações relacionadas com acidentes em trabalhos de limpeza e reconstrução na sequência da depressão Kristin. .O Fundo de Emergência Social de Apoio às Vítimas da Tempestade Kristin criado pela Cáritas Diocesana de Leiria-Fátima atingiu 250 mil euros em menos de 48 horas, disse hoje à agência Lusa o diretor de serviços.“A Cáritas Diocesana de Leiria encontra-se com grandes dificuldades em aceder à conta, tendo em conta também os grandes problemas com as telecomunicações. Contudo, já poderemos afirmar com toda a certeza, que já angariámos cerca de 250 mil euros”, declarou Nelson Costa.O fundo, financiado por donativos recolhidos por MB WAY, transferência bancária ou donativo ‘online’, foi criado na sexta-feira à tarde após a Cáritas ter participado numa reunião da Proteção Civil com o Município de Leiria, e em sintonia com o bispo diocesano, José Ornelas.Segundo este responsável, no decorrer da próxima semana, o objetivo é “entrar em contacto com os diversos municípios que fazem parte da área geográfica da Diocese de Leiria-Fátima”.“Vamos criar uma equipa multidisciplinar, composta por elementos da Cáritas Diocesana de Leiria e com outros elementos dos concelhos vizinhos”, adiantou Nelson Costa.O diretor de serviços esclareceu ainda que vai ser feito “um levantamento efetivo das necessidades das pessoas, a nível de habitações e tudo o mais”, para depois esta entidade “canalizar, da melhor forma, e dignificar também o dinheiro” que lhe foi confiado e evitar erros do passado.Questionado sobre que tipo de ajudas chegam à Cáritas, Nelson Costa exemplificou com alimentos.“O Município de Leiria já suspendeu a recolha de bens alimentares e de produtos de higiene. A Cáritas Diocesana de Leiria não o fez, porque a nossa área de intervenção não é só Leiria, mas também os outros concelhos vizinhos”, como Batalha, Marinha Grande, Porto de Mós, Ourém ou parte de Pombal, explicou.No sábado, a pedido de uma entidade pública de Alvaiázere, foram encaminhados bens para cerca de 30 pessoas, referiu.Lusa.O município da Sertã, no distrito de Castelo Branco, está a realizar uma recolha de lonas e plásticos para cobertura de estruturas face às necessidades sentidas por muitas pessoas que viram destelhadas as suas habitações.Em comunicado enviado à agência Lusa, a Câmara Municipal da Sertã informa que os materiais podem ser entregues nos estaleiros municipais, situados na zona industrial da vila, todos os dias, incluindo fins de semana, entre as 8h00 e as 17h00.Segundo o último ponto de situação no terreno avançado pela autarquia, relativamente ao abastecimento de água, os problemas mais críticos localizam-se em Herdade, Santo Abril e Santa Rita.“Por todo o concelho, vão surgindo novas ruturas que vão sendo reparadas. Um ponto crítico é a Foz da Sertã, dado que o trajeto até ao depósito ainda não está acessível, mas que ficará resolvido durante o dia hoje”.Há ainda problemas com o abastecimento de água no Painho, Casal da Escusa, Viseu Fundeiro e Carvalhal, que serão resolvidos após a limpeza dos acessos aos depósitos.“Há outros locais que poderão, entretanto, ficar sem água, mas serão prontamente abastecidos”.Relativamente ao fornecimento de luz elétrica, há geradores a ligar partes das localidades de Troviscal, Cabeçudo e Cernache do Bonjardim.“Em Cernache do Bonjardim está a ser reposta a ligação de uma fase ligada por média tensão. Ainda hoje será fornecida energia, através de gerador, às localidades de Várzea dos Cavaleiros, Cumeada e Figueiredo”.A autarquia salientou que também as localidades de Castelo e Pedrógão Pequeno terão abastecimento através de gerador muito em breve.A Estrada Nacional (EN) 238, entre Cernache do Bonjardim e Vale da Ursa está transitável, o mesmo acontece com a estrada entre o Brejo da Correia e Porto dos Fusos estando em curso os trabalhos de desobstrução.Lusa.A circulação ferroviária de Intercidades na Linha da Beira Alta entre Coimbra B e Guarda é retomada este domingo, 1 de fevereiro, disse a CP em comunicado.O primeiro comboio deste serviço parte de Coimbra B às 9h40, segundo a atualização publicada no 'site' da CP no sábado à noite.A empresa disse ainda que já foi reposto o serviço regional entre Entroncamento e Soure.Apesar de virem sendo retomados alguns serviços de comboios, há vários outros afetados pela tempestade de quarta-feira que continuam suspensos e para já sem previsão de retoma.Assim, mantém-se suspensa a circulação nos comboios urbanos de Coimbra, na Linha do Norte entre Braga e Lisboa, na Linha do Douro entre Régua e Pocinho e na Linha do Oeste.Devido a estas suspensões, também está suspensa a venda para viagens em comboios Alfa Pendular e Intercidades na Linha do Norte para o dia de hoje.Lusa.A Câmara de Pombal, município do distrito de Leiria gravemente afetado pelo mau tempo, garante a qualidade da água da rede pública e divulga fontanários disponíveis para a população.“Os Serviços Municipais de Pombal informam que a água da rede pública no concelho de Pombal se encontra própria para consumo humano, cumprindo integralmente todos os parâmetros legais de qualidade”, refere o município numa publicação nas redes sociais.Segundo a autarquia, “a água distribuída na rede pública mantém-se dentro dos padrões habituais” e os “valores de cloro residual livre e de pH encontram-se conformes à legislação aplicável”.“Foram reforçados os procedimentos de monitorização e serão feitas análises à água para confirmação do restabelecimento da normalidade”, assegura.Para a população que ainda não tem água, na cidade de Pombal estão localizados fontanários no Largo do Arnado (perto da Farmácia Vilhena), Praça Faria da Gama (nas imediações do edifício da Junta de Freguesia) e Largo das Laranjeiras.A autarquia informa ainda que existem torneiras no Largo do Cardal, perto da loja de brinquedos Casa Bebé.Na semana passada, a Direção-Geral da Saúde alertou para riscos na segurança da água e dos alimentos após a depressão Kristin e os cortes de energia, recomendando cuidados no consumo, na alimentação e no saneamento para proteger a saúde da população.Lusa.Dez distritos de Portugal continental vão estar sob aviso laranja, o segundo mais elevado, entre segunda e quarta-feira, devido a agitação marítima, anunciou este domingo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga encontram-se sob aviso laranja entre as 15h00 de segunda-feira e as 02h00 de quarta-feira.Nestes distritos preveem-se "ondas de noroeste com cinco a seis metros, podendo atingir 11 metros de altura máxima", lê-se num comunicado do IPMA.Todos os distritos de Portugal Continental e o arquipélago dos Açores vão estar sob aviso amarelo por diferentes motivos - agitação marítima, precipitação, neve e vento - em distintos períodos entre hoje e terça-feira, ainda de acordo com o IPMA.O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.Lusa.O Governo reúne-se em Conselho de Ministros extraordinário este domingo, 1 de fevereiro, a partir das 10h00 na Residência Oficial do Primeiro-Ministro. Na agenda está a situação de calamidade decretada em 60 municípios do país, o "acompanhamento e adoção de medidas de prevenção e assistência perante os eventos climatéricos extremos (incluindo os dos próximos dias)" e a "recuperação e reconstrução das zonas afetadas", de acordo com o comunicado do gabinete do primeiro-ministro. No final da reunião Luís Montenegro fará uma declaração aos jornalistas.