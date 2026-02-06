Renato Paiva revela como “apostou a 200%” em Paulinho: “No início disseram-me que não”

Renato Paiva, ex-treinador do Toluca, contou à versão mexicana do jornal AS os bastidores da contratação de Paulinho para o emblema daquele país da América Central, uma aposta que começou com desconfiança interna, mas que viria a transformar-se num dos maiores sucessos recentes do futebol mexicano.Na altura campeão da I Liga portuguesa pelo Sporting, em 2023/24, Paulinho era um nome pouco conhecido no mercado mexicano. Hoje, é tricampeão de goleadores da Liga mexicana, ídolo absoluto no Toluca e figura central na conquista do Apertura, do Clausura, bicampeonato, do Campeón de Campeones e da Campeones Cup da Concacaf.“É uma história muito bonita, muito curiosa”, começa por explicar o treinador português. “Estava em casa quando me liga o empresário do Paulinho a perguntar se precisava de um ponta de lança. Nós já tínhamos outro praticamente fechado, mas pedi-lhe para me dizer o nome. Quando ele disse ‘Paulinho, do Sporting’, fiquei surpreendido.”A reação inicial dentro do clube, porém, foi negativa. Segundo Renato Paiva, os responsáveis do Toluca levantaram várias reservas: a idade do jogador, a adaptação ao futebol mexicano e o facto de nunca ter jogado fora da Europa.“A primeira reação foi dizerem que não. Tinham receio da adaptação de um europeu à Liga”, revelou. Foi então delineada uma estratégia conjunta com Víctor Palacios, chief scout do clube, para convencer a direção desportiva, liderada por Santiago San Román e Sinha.Convicto do seu diagnóstico, Paiva decidiu falar diretamente com o jogador. “Peguei no telefone e liguei ao Paulinho. Nem sabia que ele estava em Cancún de férias”, contou, admitindo que o valor envolvido na transferência causou apreensão: “Para a idade dele, era um montante que assustava quem estava a comprar e porque o Sporting sabia a qualidade do seu jogador.”O momento decisivo aconteceu numa última reunião. “Disseram-me 'a decisão é tua, estás 100% seguro de que é o jogador certo?' E eu respondi 'não estou 100, estou 200% seguro'”.O tempo deu-lhe razão. Paulinho rapidamente se afirmou no Toluca e elevou ainda mais o seu rendimento com a chegada de Antonio Mohamed. Para além dos três títulos de melhor marcador, foi decisivo em fases finais - incluindo um golo na final do Apertura 2025 frente aos Tigres - e renovou contrato até 2028.