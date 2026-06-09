Mourinho esperado esta tarde em Madrid

José Mourinho deverá chegar na tarde desta terça-feira, 9 de junho, a Madrid para ser apresentado na quarta-feira, 10, como treinador dos merengues. A informação é avançada pelo jornal Marca.A vitória de Florentino Pérez nas eleições presidenciais do Real Madrid, confirmada na madrugada de segunda-feira, confirmou o regresso do técnico ao Real, que já orientou entre 2010 e 2013.O presidente do clube tinha anunciado que, se ganhasse as eleições em que se recandidatava, José Mourinho seria o treinador. “A contratação será realizada pelo valor de 15.000.000 euros, correspondente à cláusula de rescisão do contrato de trabalho desportivo em vigor”, destacou o Benfica na informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Para comandar as águias deverá entrar em campo Marco Silva..Mourinho vai para o Real Madrid por 15 milhões se Florentino Pérez vencer eleições, confirma Benfica.Marco Silva ganhou pragmatismo com nove anos em Inglaterra e não larga ideia de dominar com bola