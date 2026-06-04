Mourinho vai para o Real Madrid por 15 milhões se Florentino Pérez vencer eleições, confirma Benfica

É "firme intenção" de contratar José Mourinho para comandar o Real Madrid, caso Florentino Pérez vença as eleições do clube. Está publicada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a candidatura, informada pelo Benfica.As eleições ocorrem já no domingo, data em que se saberá o futuro profissional de Mourinho. “A Sport Lisboa e Benfica — Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa que a candidatura do presidente Florentino Pérez às eleições do Real Madrid CF manifestou a firme intenção de contratar o treinador José Mário dos Santos Mourinho Félix caso vença as eleições para a presidência desse clube, agendadas para 07 de junho de 2026”, lê-se no site da CMVM.O custo é de 15 milhões de euros, equivalente à cláusula de rescisão do contrato de trabalho do treinador. “A contratação será realizada pelo valor de 15.000.000 euros, correspondente à cláusula de rescisão do contrato de trabalho desportivo em vigor”, destaca o Benfica.O anúncio de Mourinho como o novo treinador do Real Madrid foi realizado na quarta-feira, 03 de junho, pelo próprio Florentino. "MOUcha historia por hacer" [muita história por fazer] é a frase que acompanha um curto vídeo gerado por Inteligência Artificial, em que o treinador português surge já vestido com a camisola do Real Madrid, acompanhado pela palavra "Sí" [sim], publicado na página oficial da candidatura, no X (antigo Twitter).Florentino disputa a presidência do Real Madrid contra Enrique Riquelme, a primeira vez em 20 anos. Os sócios do emblema madrileno voltarão a escolher um presidente através de votação, algo que não acontecia desde 2006.Não será a estreia do português no Real Madrid. Mourinho liderou a equipa entre 2010 e 2013, período em que conquistou um título de campeão espanhol com o recorde de pontos e golos da competição. No Benfica, chegou em setembro do ano passado para substituir Bruno Lage, mas acabou por não conseguir ter sucesso, tendo terminado a I Liga em terceiro lugar..Florentino Pérez anuncia José Mourinho como treinador do Real Madrid.Real Madrid vai a eleições presidenciais 20 anos depois