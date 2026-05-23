Enrique Riquelme é um dos candidatos.
Enrique Riquelme é um dos candidatos.Foto: DR
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Real Madrid vai a eleições presidenciais 20 anos depois

Enrique Riquelme oficializou candidatura e enfrentará Florentino Pérez num ato eleitoral inédito no clube desde 2006
Cecília Carmo
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O Real Madrid vai ter eleições presidenciais disputadas pela primeira vez em 20 anos, depois de Enrique Riquelme ter oficializado este sábado, 23 de maio, a candidatura à presidência do clube e garantido presença no processo eleitoral dos merengues ao lado de Florentino Pérez. Desta forma, os sócios do emblema madrileno voltarão a escolher um presidente através de votação, algo que não acontecia desde 2006.

A confirmação da candidatura de Enrique Riquelme representa uma mudança significativa no panorama diretivo do clube, uma vez que Florentino Pérez tem sido sucessivamente reconduzido sem oposição desde o regresso à presidência, em 2009. O empresário espanhol, ligado ao setor energético através do Grupo Cox, reuniu os requisitos exigidos pelos estatutos do Real Madrid, incluindo o necessário aval bancário, formalizando assim a entrada na corrida eleitoral.

Do outro lado estará Florentino Pérez, de 79 anos, cuja candidatura foi validada pela Junta Eleitoral do clube. Figura central na história recente do Real Madrid, o dirigente lidera os merengues desde 2009, depois de uma primeira passagem entre 2000 e 2006, período durante o qual impulsionou a política dos “galácticos” e consolidou a dimensão internacional do clube.

As últimas eleições efetivamente disputadas no Real Madrid remontam a 2006, quando Ramón Calderón venceu o ato eleitoral. Desde então, os diferentes processos presidenciais decorreram sem necessidade de votação, devido à ausência de candidaturas rivais. A entrada de Enrique Riquelme põe agora fim a esse ciclo e devolve aos sócios madridistas a escolha do presidente nas urnas, num momento considerado histórico no Santiago Bernabéu.

A candidatura de Enrique Riquelme poderá atrasar o regresso de José Mourinho ao Santiago Bernabéu. De acordo com informações avançadas pela imprensa espanhola, Florentino Pérez continua a apontar o treinador português como principal escolha para assumir o comando técnico dos merengues, mas o processo eleitoral introduziu novas dúvidas quanto ao calendário de um eventual anúncio. ￼

Mourinho, que mantém ligação contratual ao Benfica, é apontado como uma prioridade de Florentino Pérez para liderar um novo ciclo desportivo após uma temporada abaixo das expectativas. Apesar da incerteza provocada pelas eleições, a possibilidade de um regresso do técnico português continua em cima da mesa. Questionado pelos jornalistas após a apresentação da candidatura, Riquelme recusou-se a comentar o interesse de Florentino Pérez no treinador português.

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