Real Madrid vai a eleições presidenciais 20 anos depois

O Real Madrid vai ter eleições presidenciais disputadas pela primeira vez em 20 anos, depois de Enrique Riquelme ter oficializado este sábado, 23 de maio, a candidatura à presidência do clube e garantido presença no processo eleitoral dos merengues ao lado de Florentino Pérez. Desta forma, os sócios do emblema madrileno voltarão a escolher um presidente através de votação, algo que não acontecia desde 2006.A confirmação da candidatura de Enrique Riquelme representa uma mudança significativa no panorama diretivo do clube, uma vez que Florentino Pérez tem sido sucessivamente reconduzido sem oposição desde o regresso à presidência, em 2009. O empresário espanhol, ligado ao setor energético através do Grupo Cox, reuniu os requisitos exigidos pelos estatutos do Real Madrid, incluindo o necessário aval bancário, formalizando assim a entrada na corrida eleitoral.Do outro lado estará Florentino Pérez, de 79 anos, cuja candidatura foi validada pela Junta Eleitoral do clube. Figura central na história recente do Real Madrid, o dirigente lidera os merengues desde 2009, depois de uma primeira passagem entre 2000 e 2006, período durante o qual impulsionou a política dos “galácticos” e consolidou a dimensão internacional do clube.As últimas eleições efetivamente disputadas no Real Madrid remontam a 2006, quando Ramón Calderón venceu o ato eleitoral. Desde então, os diferentes processos presidenciais decorreram sem necessidade de votação, devido à ausência de candidaturas rivais. A entrada de Enrique Riquelme põe agora fim a esse ciclo e devolve aos sócios madridistas a escolha do presidente nas urnas, num momento considerado histórico no Santiago Bernabéu.A candidatura de Enrique Riquelme poderá atrasar o regresso de José Mourinho ao Santiago Bernabéu. De acordo com informações avançadas pela imprensa espanhola, Florentino Pérez continua a apontar o treinador português como principal escolha para assumir o comando técnico dos merengues, mas o processo eleitoral introduziu novas dúvidas quanto ao calendário de um eventual anúncio. ￼Mourinho, que mantém ligação contratual ao Benfica, é apontado como uma prioridade de Florentino Pérez para liderar um novo ciclo desportivo após uma temporada abaixo das expectativas. Apesar da incerteza provocada pelas eleições, a possibilidade de um regresso do técnico português continua em cima da mesa. Questionado pelos jornalistas após a apresentação da candidatura, Riquelme recusou-se a comentar o interesse de Florentino Pérez no treinador português..Mourinho tem acordo fechado com o Real Madrid e regresso a Espanha está por detalhes, de acordo com jornal As.Rui Costa: "José Mourinho é treinador do Benfica até prova em contrário"