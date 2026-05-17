Rui Costa: "José Mourinho é treinador do Benfica até prova em contrário"

"José Mourinho é treinador do Benfica até prova em contrário", foi desta forma que Rui Costa, presidente dos encarnados, respondeu às questões sobre o futuro do técnico após a final da Taça de Portugal do futebol feminino, no Estádio Nacional, no Jamor. "Cabe a Mourinho decidir. Quanto a tudo o resto, irei falar esta semana aos benfiquistas para fazer o balanço do que foi esta época", adiantou à RTP Notícias, que garantiu não ter pensado em Marco Silva ou outro treinador para a próxima temporada: "Obviamente que não, Mourinho é treinador do Benfica até prova em contrário." Rui Costa admitiu que os adeptos ficam "sempre descontentes quando não se ganha". "De qualquer maneira, uma palavra de apreço a todos os benfiquistas que compuseram uma moldura humana neste estádio, depois de uma época completamente negativa na qual não se atingiram os objetivos", disse, dirigindo-se à equipa que conseguiu a dobradinha: "Parabéns à equipa feminina que tantas e tantas alegrias nos tem dado e conquistaram mais uma dobradinha, bem como aos adeptos que fizeram parecer que se tratava de uma final masculina. Depois disso falarei sobre o balanço." .Mourinho diz ter "99%" de hipóteses de ficar no Benfica, mas não afasta Real Madrid: "Depende da proposta e do que querem de mim".Otamendi sai do Benfica após seis épocas ao serviço do clube.Benfica vence FC Porto conquista a terceira Taça de Portugal do futebol feminino (veja os golos)