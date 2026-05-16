Mourinho diz ter "99%" de hipóteses de ficar no Benfica, mas não afasta Real Madrid: "Depende da proposta e do que querem de mim"

José Mourinho admitiu haver "hipótese de continuar" no Benfica. Em declarações à SportTV logo após a vitória por 3-1 no Estoril no fecho da I Liga. "A minha vontade é nesta próxima semana ver o que tenho. Objetivamente tenho uma proposta de renovação do Benfica que eu agradeço, mas nas últimas semanas não quis debruçar-me sobre o meu futuro. Mas o que se diz e não se diz... nenhum de nós é parvo e obviamente que existe alguma coisa", afirmou sobre o Real Madrid, garantindo contudo que "não existe nenhum contrato e não existem conversas com o presidente do Real Madrid". "A única coisa real que existe é uma proposta de continuidade no Benfica", sublinhou, lembrando que acordou com Rui Costa um contrato com "uma cláusula que defendia as duas partes em termos éticos de uma eventual derrota do presidente Rui Costa nas eleições", lembrando que o seu vínculo "tem mais um ano". "Ninguém obrigava o Benfica a renovar-me o contrato e a cláusula dá-me a possiblidade de sair no caso de ser essa a minha decisão. Não tenho absolutamente crítica nenhuma a fazer ao presidente", sublinhou, deixando a certeza de que "neste momento" as hipóteses de ficar no Benfica "é 99%" porque tem contrato por mais uma época. "Tenho uma proposta de renovação pelo Benfica que ainda não vi mas que o meu agente disse que era uma excelente proposta. Do lado do Real Madrid ainda não tenho nada, mas nenhum de nós é parvo e o que existe são conversas entre o Jorge Mendes, o presidente e a estrutura", admitiu José Mourinho.Questionado sobre se disse adeus aos jogadores, o treinador do Benfica revelou ter-se despedido "de um modo muito geral, desejando o melhor Campeonato do Mundo a quem vai e férias aos que vão". E de imediato, deixou elogios ao clube da Luz: "Não tenho problema em dizer-lhe que tenho um orgulho tremendo naquele balneário e no Benfica do Seixal. É um grupo tremendo e só há coisas boas nas pessoas que ali trabalham. Há disciplina, empatia, alegria de trabalhar juntos, há dignidade e respeito pelo Benfica", sublinhou, garantindo que "o terceiro lugar não diz nada do trabalho que foi feito". "Dói-me o coração quando se ouve um insulto da bancada, dói-me pelos rapazes, que a única honra que levam para casa é o facto de serem a única equipa imbatível na Europa. Isso diz muito desta equipa. Sentiram muita coisa ao longo da época e mantiveram-se até ao fim", frisou, deixando depois alguns recados: "Aqui ninguém é parvo, há alguns que gostam de fazer os outros passar por parvos, mas aqui ninguém é parvo. Sinto muito mais por eles do que por mim próprio. Esta gente é boa. O Benfica tem um Seixal limpo, um Seixal bom. Tem muitas boas condições para voltar a ser feliz, mas não chega..."À pergunta sobre o que falta decidir se vai ou não para o Real Madrid, dispara: "Depende da proposta e daquilo que queiram de mim. Não estamos a falar de um euro a mais ou a menos, mas sim do que querem de mim e se estou em condições de poder dar, tendo em conta o perfil de trabalho que me possam pedir." Nesse sentido, diz ter o direito de ter o seu tempo para "conversar, analisar e decidir o melhor" para para si e para a sua carreira. "No fundo, o Benfica é o Benfica. O que eu sinto pelo Benfica já não dá para disfarçar. Andei a carreira toda a disfarçar, mas agora já não dá para disfarçar. No entanto, a minha carreira é a minha carreira. Mas repito: o Seixal está pronto para atacar títulos."Sem se deter, Mourinho revelou que "o problema é que não acreditar nesse tipo de milagres". "Quando em defini como milagre, tem a ver com coisas que são maiores do que nós", sublinhou. Sobre os adeptos do Benfica, disse ter-lhes pedido "que tivessem respeito por um grupo que lutou muito, até à exaustão". "Lembrei-me do jogo com o Casa Pia como um dos exemplos negativos. De resto, tenho um orgulho imenso por esta gente. Se calhar ainda mais do que em grupos onde ganhei", rematou..Mourinho confirma que recebeu proposta de renovação do Benfica mas nenhuma do Real Madrid.Sporting confirma lugar na Champions e Benfica de Mourinho despede-se com vitória na Amoreira (veja os golos)