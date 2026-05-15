Mourinho confirma que recebeu proposta de renovação do Benfica mas nenhuma do Real Madrid

José Mourinho confirmou esta sexta-feira, 15 de maio, que o clube da Luz lhe apresentou uma proposta de renovação, mas disse que só a vai analisar a partir de domingo, após o jogo com o Estoril, o último encontro das águias no campeonato. "Tive proposta de renovação do Benfica na quarta-feira. Foi entregue ao meu empresário. Proposta que eu não quis ver, não quis saber, não quis analisar, só vou fazê-lo, eu diria, no domingo", afirmou o treinador na conferência de imprensa de antecipação do encontro com o Estoril, marcado para este sábado, às 20h30.Já em relação às notícias que dão como certo o regresso a Espanha, Mourinho disse que não foi abordado pelos merengues. "Não. O meu agente esteve reunido com o Sport Lisboa e Benfica e disse-me: 'tenho uma proposta oficial que te vou enviar'. Eu disse: 'não quero, envia-me domingo'. Relativamente ao Real Madrid, nunca me disse: 'tenho uma proposta que te quero mostrar'. Eu diria exatamente o mesmo: 'manda-me no domingo que no domingo começo a pensar nisso", afirmou. ."A próxima semana será importante para mim, para o meu futuro e também para o Benfica". Quando chegou ao comando técnico dos encarnados, Mourinho questionou sobre qual era o treinador que dizia não ao Benfica. Será que agora, com a proposta de renovação, vai ser o treinador que diz não ao Benfica? "Não sei", respondeu, mantendo a incerteza sobre o que vai decidir.Contou que fala com "o presidente Rui Costa praticamente todos os dias" e repetiu que, na quarta-feira, recebeu "a proposta oficial escrita do Benfica". "E com o Real Madrid não tive nenhum contacto. Nem com o presidente, nem com qualquer pessoa importante da estrutura", garantiu."A próxima semana será importante para mim, para o meu futuro e também para o Benfica. Quando terminar a temporada, o Benfica tem de começar a pensar na próxima. Mas, pelo contrato e pelo acordo de quando eu cheguei, temos esta janela de dias, oito, dez dias, para ver o que há e para tomar uma decisão", reforçou.Questionado sobre como se sentem os adeptos num momento difícil do clube - com a possível perda do segundo lugar e as notícias da saída do treinador -, Mourinho afirmou que a instituição é a prioridade. "Primeiro que tudo, o Benfica é muito maior do que eu. O Benfica é maior do que todos, do que qualquer treinador, jogador ou presidente". Em relação à sua situação pessoal, disse achar que "não há motivo para preocupações". "Como disse, o Benfica é maior do que todos e nunca se deve preocupar se alguém fica ou parte", sublinhou. "Relativamente ao 1º, 2.º, 3.º lugar, eu penso que as coisas são tão óbvias que não acredito que algum benfiquista não as tenha entendido. Ou se por acaso esteve mais distraído durante a época, e pode ter acontecido (...) Basta focar no fim de semana passado, em dois jogos do fim-de-semana passado, para perceberem toda a história. E nesse sentido digo 'sim, há motivos para preocupação'", reconheceu. Recordou que, no ano passado, "a época acabou como acabou, com aquela final da Taça" e que, nesta época, "muito provavelmente acabará com os mesmos níveis de análise e frustração". "E, muito honestamente, acho que há motivos para preocupação", considerou Mourinho.."Frustração".Ainda com muitos pontos de interrogação quando ao futuro no clube da Luz, falou do "orgulho" de ser treinador do Benfica. "Orgulho-me de muita coisa que foi construída aqui dentro. Mas não vou agora estar a esmiuçar ou a definir estes pontos de orgulho".Mas sobre a época, admitiu que ficará "a frustração de, neste momento para o Benfica conseguir coisas grandes, são precisos milagres". "E não deveria ser preciso um milagre. Devia ser só o curso natural das coisas, com o mérito para quem trabalha", reconheceu o técnico, elogiando o plantel. "Estes rapazes foram extraordinários. Adoro trabalhar com eles, divirto-me muito. E sendo hoje o último treino da época, será até com alguma emoção que depois me despeço deles e até breve", disse.No que se refere ao último jogo do campeonato, Mourinho disse acreditar que o Benfica pode ganhar ao Estoril. "Como acreditava que podíamos ganhar ao Famalicão, ao Sp. Braga. Nos dois jogos fizemos tudo para ganhar. Só não ganhámos porque não aconteceu um milagre. Acredito que vamos fazer outro bom jogo contra Estoril, que é uma equipa difícil, e jogar o suficiente para ganhar", declarou.Admitiu, no entanto, que "não vai ser fácil". "Mas vamos dar tudo como temos feito desde o princípio da época", garantiu..José Mourinho: "Não tive nenhum contacto com o Real Madrid"