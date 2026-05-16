Sporting confirma lugar na Champions e Benfica de Mourinho despede-se com vitória na Amoreira (veja os golos)

Não houve surpresas. O Sporting confirmou o apuramento para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões ao vencer o Gil Vicente, em Alvalade, por 3-0.O Benfica, que esperava por uma escorregadela do eterno rival, acabou por ficar em terceiro lugar, de nada valendo a goleada por 3-1 na Amoreira, frente ao Estoril, numa partida que deverá ter marcado o adeus do treinador José Mourinho e do capitão Nicolás Otamendi.Em Alvalade, o Sporting colocou-se em vantagem aos 15 minutos por Eduardo Quaresma, que de cabeça respondeu da melhor forma a um canto apontado por Pedro Gonçalves.Aos 34 minutos foi a vez de Luis Suárez marcar o seu 28.º golo na I Liga, confirmando-se assim como vencedor do prémio de melhor marcador.A tranquilidade em Alvalade foi total na segunda parte, mas ainda houve lugar ao golo de Hjulmand aos 90+4 minutos, aproveitando uma assistência de Geovany Quenda, jogador que se despediu do Sporting, uma vez que na próxima época vai jogar no Chelsea.Veja os golos:.Primeira parte imparável do BenficaNa Amoreira, o Benfica fez uma primeira parte em grande estilo com três golos nos primeiros 16 minutos, que deixaram o Estoril completamente fora da discussão pelo resultado.O marcador foi aberto por Richard Ríos, que apareceu na pequena área a finalizar um cruzamento de Schjelderup.Aos 15' foi a vez de Alexander Bah a finalizar de cabeça ao segundo poste, depois de um desvio de Tomás Araújo na sequência de um canto.E no minuto seguinte foi a vez de Rafa Silva finalizar uma bela jogada de Prestianni. Foram três mas podiam ter sido mais. No segundo tempo, o Benfica continuou mais dominador, mas o Estoril foi mais perigoso e dispôs de algumas oportunidades para marcar. O momento especial foi vivido ao minuto 59 quando Pizzi foi substituído e terminou a carreira, com os jogadores das duas equipas a fazerem um corredor para a saída do médio.Os encarnados desperdiçaram depois várias oportunidades para aumentar a vantagem, mas foi o Estoril que reduziu com um grande golo de Peixinho, com um remate de fora da área aos 90'+1.Nada que impedisse o Benfica de terminar a I Liga sem ter sofrido qualquer derrota nas 34 jornadas disputadas.Veja os golos:.No outro jogo que encerrou a I Liga, o Famalicão garantiu o quinto lugar, que pode valer um lugar na Liga Conferência, ao vencer na receção ao Alverca, por 1-0, graças a um golo de Umar Abubakar aos 83 minutos..FC Porto faz festa de campeão com taça e prémios antes da romaria aos Aliados. "Não podemos largar mais esta posição", diz Villas-Boas.Tondela despromovido, Casa Pia no play-off e Estrela faz a festa da salvação em Braga (veja todos os golos).Académico de Viseu regressa à I Liga 37 anos depois