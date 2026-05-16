FC Porto faz festa de campeão com taça e prémios antes da romaria aos Aliados. "Não podemos largar mais esta posição", diz Villas-Boas

O FC Porto venceu este sábado, 16 de maio, na receção ao Santa Clara, por 1-0, no jogo da 34.ª e última jornada da I Liga, que antecede os festejos pela 31.ª conquista do título nacional dos dragões, que vão decorrer na avenida dos Aliados.Sidney Lima, com um golo na própria baliza aos 69 minutos, permitiu aos portistas, campeões já desde a 32.ª ronda, voltarem às vitórias e somarem 88 pontos, frente ao Santa Clara, que não perdia há quatro jornadas e ocupa o 12.º posto, com 36.Logo após o apito final do árbitro, os jogadores do FC Porto levantaram o troféu de campeão e fizeram a festa com os adeptos em pleno Estádio do Dragão.Foram ainda entregues os prémios de melhor treinador da I Liga a Francesco Farioli e os de melhor futebolista e melhor jogador jovem ao médio dinamarquês Victor Froholdt. .Villas-Boas quer manter “peças principais” mas admite renovar plantelNa hora de festejar, André Villas-Boas, presidente do FC Porto, admitiu que pretende “manter as peças principais” da equipa de futebol na temporada 2026/27, mas defendeu a obrigação de renovar os jogadores e “recriar” o plantel para assegurar a sustentabilidade financeira.“O objetivo é manter as peças principais, claro está. Todos eles foram decisivos na conquista deste título, mas é preciso sempre renovar, recriar e continuar a sustentabilidade económica deste clube para o futuro”, afirmou à Sport TV, no Estádio do Dragão.Villas-Boas reconheceu que os ‘azuis e brancos’ vão encaixar uma “parte significativa de dinheiro” com a qualificação direta para a Liga dos Campeões, mas alertou que as “responsabilidades” do clube “são enormes”.“Temos obrigatoriamente de trabalhar o mercado e renovar equipas. Isso é que é a dificuldade. Há uma base construída, mas temos de tornar este clube sustentável e temos obrigatoriamente de mexer no mercado e renovar-nos ano a ano”, reforçou.A propósito da conquista do título, Villas-Boas considerou que os dragões “não podem mais largar a posição” de clube vencedor em Portugal.“É agarrar esta oportunidade. Está feito. Segue-se outra. O FC Porto não pode largar mais esta posição. Agora é a construção de um futuro mais sólido desportivo, económico e associativo. A transformação associativa deste clube tem sido inacreditável”.O presidente portista elogiou a gestão do treinador Francesco Farioli, destacando a “coesão e crença” do grupo ao longo da temporada.O dirigente considerou, também, que caso os jogadores Luuk de Jong e Samu não tivessem sido fustigados por lesões que o FC Porto teria atingido as finais da Taça de Portugal e da Liga Europa.“A alegria das pessoas é o que mais me comove. É os sócios e adeptos do FC Porto encontrarem de novo as vitórias. Encontrarem-se de novo com os títulos. Este é um clube ultravencedor”, vincou.Após o jogo no Estádio do Dragão e da cerimónia da entrega do troféu de campeão, os festejos da conquista do título vão culminar na Avenida dos Aliados, com passagem pelo Rio Douro e pela Ribeira, na cidade portuense. .FC Porto campeão. Ruas na baixa do Porto cortadas no sábado para a festa.As contas da I Liga e não só: três em risco de despromoção e um segundo lugar com impacto milionário