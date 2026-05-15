As contas da I Liga e não só: três em risco de despromoção e um segundo lugar com impacto milionário

O DN detalha todas as contas para a última jornada da I Liga de futebol, a decorrer este sábado, 16 de maio. Do segundo lugar, à Liga Europa e à despromoção.Quem vai à Liga dos Campeões?O FC Porto já tem confirmado o regresso à Liga dos Campeões, uma vez que se sagrou campeão na jornada 32 e terá sábado (15h30) mais um dia de festa com o jogo da consagração frente ao Santa Clara, para depois fazer a festa na avenida dos Aliados. O segundo lugar está ainda em aberto, mas o Benfica perdeu uma oportunidade de ouro ao tropeçar em Famalicão (2-2) e em casa com o Sp. Braga (2-2). Assim, entra na derradeira jornada a dois pontos do Sporting. Os encarnados precisam de vencer o Estoril, na Amoreira, e esperar que o Sporting não vença o Gil Vicente em Alvalade. Em caso de igualdade pontual será sempre o Benfica o segundo classificado, face à vantagem no confronto direto. Em caso de triunfo dos leões, a equipa treinada por José Mourinho ficará inevitavelmente no último lugar no pódio. Aliás, o Benfica pode ocupar esse posto e ser a única equipa sem derrotas em todas as ligas europeias, um caso por certo inédito. Refira-se que o segundo lugar vale presença na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Ainda assim, as equipas portuguesas têm conseguido chegar à agora denominada fase de liga, que permitirá um encaixe a rondar os 44 milhões de euros no caso do Benfica e os 35 milhões no caso do Sporting. Os jogos de leões e águias realizam-se às 20h30. O Sporting de Braga pode entrar na Liga Europa?O Sp. Braga já garantiu o quarto lugar e aguarda agora pelo resultado da final da Taça de Portugal, entre Sporting e Torreense para saber que competição europeia vai disputar. Se os leões vencerem no Jamor, no dia 24 de maio, os minhotos entram na 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa, enquanto o terceiro classificado garante a fase de liga da Liga Europa. Se o Torreense vencer a final da Taça entrará direto na Liga Europa, relegando o Sp. Braga para a 2.ª pré-eliminatória da Liga Conferência, enquanto o terceiro classificado da I Liga (Benfica ou Sporting) terá de disputar a 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa.Quais os clubes que podem chegar à Liga Conferência?A vaga da Liga Conferência fica para o quinto classificado, mas só no caso de o Sporting vencer a Taça de Portugal. Neste cenário, o Famalicão parte claramente à frente, uma vez que tem três pontos a mais que o Gil Vicente, que vai a Alvalade, onde tem de vencer e esperar que os famalicenses percam em casa com o Alverca. Assim, as duas equipas terminariam em igualdade pontual, com os gilistas a ter vantagem no confronto direto. O quinto lugar será a melhor posição de sempre alcançada pelo Famalicão na I Liga, um posto que o Gil Vicente já conseguiu por duas vezes. Refira-se que se o Torreense vencer a Taça de Portugal, o quinto lugar não dará acesso às provas da UEFA. Quem arrisca a despromoção?O AVS já está condenado. Neste contexto, há ainda um lugar de despromoção direta no qual podem cair três equipas: Tondela, Casa Pia e Estrela da Amadora. Qualquer delas poderá ainda ter uma segunda oportunidade de alcançar o 16.º lugar que dá acesso ao play-off de manutenção com o terceiro classificado na II Liga. Nestas contas entra também o Nacional, que ainda corre esse risco, embora esteja livre da descida direta. Os madeirenses têm de vencer na receção ao V. Guimarães para garantir a permanência pelo segundo ano consecutivo, mas o empate pode bastar, embora dependa da conjugação dos resultados dos outros aflitos. O Estrela da Amadora e o Casa Pia têm 29 pontos, enquanto o Tondela entra com 28 na derradeira jornada. O Estrela joga em Braga e ficará na I Liga se ganhar ou fizer um resultado igual aos de Casa Pia e Tondela. Os casapianos recebem o Rio Ave com a necessidade de vencer e esperar uma escorregadela dos amadorenses para fazerem a festa, mas é certo que vencendo têm sempre o play-off garantido. Se não ganharem e o Tondela vencer ou empatar, serão despromovidos. Finalmente, os tondelenses têm a vida mais difícil, pois só a vitória em Arouca permite sonhar com a permanência, se casapianos e amadorenses não ganharem. Curioso é que, se as três equipas terminarem com os mesmos pontos (29), o Tondela garante a permanência, o Casa Pia vai ao play-off, enquanto o Estrela regressa à II Liga, tendo em conta o mini-campeonato a três.Quem sobe à I Liga?Às 11h00 de sábado jogam os candidatos a acompanhar o já campeão Marítimo no regresso à I Liga. O Académico de Viseu terá o estádio do Fontelo cheio para o jogo com o Sporting B, no qual um empate basta para garantir a subida, tendo em conta a vantagem no confronto direto com o Torreense. A equipa de Torres Vedras recebe o quarto classificado Vizela, mas tem já garantida a presença no play-off, pelo que só poderá subir diretamente se vencer e os viseenses perderem.Quais os principais títulos europeus por entregar?Com quatro das cinco principais ligas europeias já com o campeão conhecido - Barcelona em Espanha, Bayern na Alemanha, PSG em França e Inter Milão em Itália -, no início da semana poderá ficar decidido o vencedor da Premier League, à penúltima jornada. Para isso é preciso que o Arsenal vença na segunda-feira o Burnley, em casa, e no dia seguinte o Manchester City não ganhe em Bournemouth. Se isso acontecer, os gunners recuperam um título que lhes foge há 22 anos. Emocionante será por certo a atribuição do título na Escócia, onde o líder Hearts visita o Celtic na última ronda, bastando um empate para ser campeão pela quinta vez na sua história e, dessa forma, quebrar um ciclo de 40 anos de títulos divididos entre Rangers e Celtic. O último campeão fora desta dupla foi o Aberdeen de Alex Ferguson, em 1984/85.