Académico de Viseu regressa à I Liga 37 anos depois

O Académico de Viseu garantiu este sábado, 16 de maio, o regresso à I Liga, 37 anos depois, ao empatar 0-0 na receção ao Sporting B, em jogo da 34.ª e última jornada do segundo escalão.A formação viseense terminou a II Liga no segundo lugar, com os mesmos 59 pontos do Torreense, terceiro, mas melhor diferença de golos (58-33 contra 46-33), já que, no confronto direto, cada equipa venceu em casa pela diferença mínima.O Académico de Viseu conta quatro presenças no primeiro escalão, em 1978/79 (16.º classificado), 1980/81 (13.º), 1981/82 (14.º) e 1988/89 (20.º).Por seu lado, o Torreense, que goleou em casa o Vizela por 4-0, com golos de Luis Quintero (40 minutos), Kevin Zohi (63), Costinha (74, de grande penalidade) e Musa Drammeh (90+3), ficou em terceiro e vai disputar o play-off de subida.A formação de Torres Vedras, que também estará na final da Taça de Portugal, na qual defrontará o Sporting, podendo conquistar um lugar europeu, defrontará no play-off o 16.º e antepenúltimo da I Liga, que fecha hoje.O Torreense conta seis presenças na I Liga, tendo sido sétimo em 1955/56 e 1956/57, oitavo em 1957/58, 14.º em 1958/59 e 1964/65 e 16.º em 1991/92.A II Liga 2025/26 foi conquistada pelo Marítimo, que, desta forma, também está de regresso à I Liga.