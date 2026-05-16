Tondela despromovido, Casa Pia no play-off e Estrela faz a festa da salvação em Braga (veja todos os golos)

Um golo no último minuto do tempo extra permitiu este sábado, 16 de maio, a manutenção do Estrela da Amadora, que conseguiu o empate 2-2 em Braga, quando já poucos acreditavamEste resultado provocou o desespero em Rio Maior, uma vez que o Casa Pia já fazia a festa com o empate 1-1 diante do Rio Ave, quando surgiram más notícias de Braga.Sem grandes hipóteses de sonhar, o Tondela voltou a descer à II Liga, um ano depois de ter conseguido a promoção. Os beirões perderam em Arouca por 3-1 e ficaram em penúltimo lugar da tabela..Arouca sentencia TondelaEm Arouca, o Tondela tinha obrigatoriamente de ganhar para se salvar, mas logo aos 20 minutos viu os arouquenses abrirem o marcador pelo japonês Taichi Fukui. No segundo tempo, os tondelenses tentaram tudo para inverter o rumo dos acontecimentos e acabaram por chegar ao empate por Rony Lopes aos 65 minutos, após assistência de Makan Aïko. Renascia a esperança...No entanto, aos 77 minutos, deu-se a machadada final nas aspirações do Tondela, com Alfonso Trezza, após passe de Tiago Esgaio, a colocar o Arouca de novo em vantagem.Aos 85 minutos terminaram todas as dúvidas quando o sul-coreano Hyun-ju Lee fez o 3-1, após passe de Dylan Nandin.Um ano depois de ter feito a festa da subida, o Tondela volta a cair na II Liga, terminando da pior forma a oitava presença no escalão principal.Lekovic salva Estrela aos 90'+6O Estrela da Amadora tinha uma missão complicada em Braga, mas começou muito bem com Stefan Lekovic a abrir o marcador logo aos cinco minutos.Contudo, a festa dos amadorenses não durou muito porque Gabri Martínez chegou ao empate dez minutos depois.O Estrela foi resistindo e quando parecia ter a salvação conquistada, eis que surgiu um penálti, transformado por Pau Víctor, em cima do minuto 90 que atirava a equipa para o play-off.Mas num último suspiro, eis que Lekovic bisou, após passe de Jovane Cabral, e permitiu aos amadorenses garantirem a permanência.Veja os golos:.Em Rio Maior, o Casa Pia tinha de pelo menos empatar com o Rio Ave para poder salvar-se se o Estrela não vencesse em Braga.Os caspianos colocaram-se em vantagem pelo espanhol Larrazabal ainda na primeira parte (35'), mas no segundo tempo o avançado Jalen Blesa fez o empate para os vilacondenses.Este resultado acabou por não ser suficiente, tendo em conta o empate em Braga, e desta forma o Casa Pia vai ter de disputar um play-off de manutenção com o Torreense, terceiro classificado da II Liga.Veja os golos:.Menos sobressaltos viveu o Nacional, que à partida para a última jornada ainda podia cair para o play-off, mas depois de um empate a zero ao intervalo na receção ao V. Guimarães, acabou por abrir o marcador aos 69 minutos pelo venezuelano Jesús Ramírez.Os minhotos ainda desperdiçaram um penálti, por Samu Silva, mas nada que assustasse os madeirenses.Quem não falhou o castigo máximo foi Jesús Ramírez, que fez o 2-0 com que o Nacional venceu o V. Guimarães.