Otamendi sai do Benfica após seis épocas ao serviço do clube

Nicolás Otamendi, capitão do Benfica, vai abandonar o clube após seis épocas "em que honrou a nossa camisola e a nossa braçadeira até à última gota de suor", anuncia em comunicado o Sport Lisboa e Benfica."Nicolás Otamendi foi sempre exemplo de paixão, dedicação, competência, liderança e profissionalismo, contribuindo de forma decisiva para a conquista de um Campeonato, uma Taça da Liga e duas Supertaças", sublinha o clube dos encarnados.Em junho do ano passado o central argentino que veio do Manchester City no verão de 2020 para o Benfica renovou com o clube por mais uma temporada. Nas redes sociais, Otamendi deixou uma mensagem de despedida na qual disse que seis anos são "vida inteira de memórias". "Tenho de me despedir de um clube que tanto significou para mim. Não é fácil fechar um capítulo tão importante, porque no Benfica vivi momentos que me marcaram para sempre. Houve alegrias, desafios, contrariedades e lições aprendidas… e cada uma delas valeu a pena. Aqui cresci como jogador, mas acima de tudo, como pessoa. Partilhei o balneário com grandes companheiros, conheci pessoas incríveis e compreendi o verdadeiro significado de lutar, cair e levantar-me", afirmou o internacional argentino."Saio com o coração cheio de gratidão e orgulho por ter feito parte de um clube tão grandioso. Obrigado por me terem acolhido, por terem estado presentes durante todos estes anos e por me terem feito sentir parte de uma família. Embora hoje tenha de dizer adeus, estas cores ficarão comigo para sempre. Obrigado por tudo, Benfica", finalizou..Otamendi, de 38 anos, foi campeão nacional em 2022-2023, ganhou a Supertaça Cândido de Oliveira em 2023 e a Taça da Liga em 2024-2025. E foi campeão mundial de seleções pela Argentina em 2022..Otamendi renova pelo Benfica até 2026.Mourinho diz ter "99%" de hipóteses de ficar no Benfica, mas não afasta Real Madrid: "Depende da proposta e do que querem de mim"