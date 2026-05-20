Mourinho tem acordo fechado com o Real Madrid e regresso a Espanha está por detalhes, de acordo com jornal As

José Mourinho está cada vez mais perto de regressar ao Real Madrid, numa operação que, segundo a imprensa espanhola, entrou já na reta final. O jornal AS, publicação habitualmente considerada muito próxima do clube madrileno e da estrutura liderada por Florentino Pérez, garante esta quarta-feira, 20 de maio, que existe um entendimento total entre as partes para o regresso do treinador português ao Santiago Bernabéu, embora a formalização do acordo ainda dependa de alguns passos administrativos e contratuais.De acordo com o diário espanhol, Mourinho tem em cima da mesa um contrato válido por duas temporadas, até junho de 2028, incluindo ainda um terceiro ano de opção. Contudo, essa possibilidade apenas poderá ser ativada caso o técnico consiga conduzir o Real Madrid à conquista de pelo menos um título de campeão espanhol durante o período inicial do vínculo. Nesse cenário, será o próprio treinador a decidir se pretende prolongar a ligação ao clube até 2029.O AS acrescenta que o Real Madrid pretende que Mourinho comece a trabalhar já no início de junho, permitindo-lhe acompanhar de perto a preparação da nova época e participar ativamente na definição do plantel. A intenção da direção madridista passa por acelerar o planeamento desportivo, sobretudo depois de uma temporada em que o clube voltou a falhar objetivos considerados prioritários.Em paralelo, também o jornal Marca tem revelado novos detalhes sobre as conversações, adiantando que Mourinho colocou algumas condições para aceitar o desafio. Entre elas estará a exigência de maior autonomia no plano desportivo e uma participação mais ativa nas decisões relacionadas com o mercado de transferências. O treinador português considera que o atual plantel necessita de ajustes e pretende ser ouvido relativamente a reforços e eventuais saídas, numa tentativa de reconstruir uma equipa mais equilibrada e competitiva.Apesar do avanço significativo das negociações, o processo ainda não está oficialmente concluído. Em Lisboa, continua por resolver a situação contratual do técnico com o Benfica, sendo expectável que a questão da sua saída continue a marcar os próximos dias. Mourinho ainda não terá dado uma resposta definitiva à proposta de renovação apresentada por Rui Costa, embora, do lado espanhol, a convicção seja cada vez mais forte de que o treinador português está muito próximo de iniciar uma segunda passagem pelo banco do Real Madrid.O AS sustenta mesmo que o entendimento alcançado entre as partes deixa o negócio praticamente fechado, faltando apenas acertar os derradeiros detalhes para que o regresso do técnico ao Santiago Bernabéu possa tornar-se oficial..Rui Costa: "José Mourinho é treinador do Benfica até prova em contrário".Mourinho vai ser o novo treinador do Real Madrid, afirma Fabrizio Romano