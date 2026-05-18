Mourinho vai ser o novo treinador do Real Madrid, afirma Fabrizio Romano

José Mourinho está "de volta ao Real Madrid". Quem o diz é o jornalista especializado em mercado de transferências, Fabrizio Romano, dando conta esta segunda-feira, 18 de maio, que "todos os termos foram acordados" entre o treinador português e o clube espanhol, "faltando apenas a assinatura de todos os documentos".Ainda de acordo com Fabrizio Romano, o contrato será válido por duas temporadas e que Mourinho irá viajar para a capital espanhola "após o jogo Real Madrid-Bilbao", marcado para o próximo sábado (23 de maio)."O Special One está de volta", escreveu o jornalista na mensagem que publicou nas redes sociais, dando como certo o regresso de Mourinho à frente do comando técnico dos merengues. O técnico, recorde-se, esteve três épocas (de 2010 a 2013) no Real Madrid. . "José Mourinho é treinador do Benfica até prova em contrário", disse, no domingo, Rui Costa, presidente do clube da Luz, quando questionado sobre o futuro do técnico."Cabe a Mourinho decidir. Quanto a tudo o resto, irei falar esta semana aos benfiquistas para fazer o balanço do que foi esta época", disse à RTP Notícias, após a final da Taça de Portugal do futebol feminino, no Estádio Nacional, no Jamor. Na mesma ocasião disse que não pensou em Marco Silva ou outro treinador para suceder a Mourinho. "Obviamente que não, Mourinho é treinador do Benfica até prova em contrário", assegurou. Antes, no sábado, após o último jogo da época, frente ao Estoril, o treinador disse ter "99%" de hipóteses de ficar no Benfica, referindo-se à proposta de renovação apresentada pelas águias. Não afastou, no entanto, o Real Madrid. "Depende da proposta e do que querem de mim. Não estamos a falar de um euro a mais ou a menos, mas sim do que querem de mim e se estou em condições de poder dar, tendo em conta o perfil de trabalho que me possam pedir", afirmou. .Rui Costa: "José Mourinho é treinador do Benfica até prova em contrário".Mourinho diz ter "99%" de hipóteses de ficar no Benfica, mas não afasta Real Madrid: "Depende da proposta e do que querem de mim"