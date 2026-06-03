Florentino Pérez anuncia José Mourinho como treinador do Real Madrid

Florentino Pérez, presidente recandidato às eleições do Real Madrid, anunciou na noite desta quarta-feira, 3 de junho, que José Mourinho será o seu treinador se vencer o ato eleitoral marcado para domingo. "MOUcha historia por hacer" [muita história por fazer] é a frase que acompanha um curto vídeo gerado por Inteligência Artificial em que o treinador português surge já vestido com a camisola do Real Madrid, acompanhado pela palavra "Sí" [sim]. Assim sendo, se Florentino Pérez vencer as eleições Mourinho regressa ao clube que orientou entre entre 2010 e 2013, período em que conquistou um título de campeão espanhol com o recorde de pontos e golos da competição.Está assim por horas o anúncio oficial do fim da ligação entre o Benfica e José Mourinho, bem como a consequente contratação de Marco Silva como novo técnico dos encarnados.Mourinho chegou ao Benfica em setembro para substituir Bruno Lage, mas acabou por não conseguir ter sucesso, tendo terminado a I Liga em terceiro lugar. Se Florentino Pérez anunciou Mourinho, o seu concorrente às eleições do Real Madrid, Enrique Riquelme, garantiu esta quarta-feira que se for eleito presidente o avançado norueguês Erling Haaland e o médio espanhol Rodri serão reforços dos merengues. Duas apostas muito fortes. Têm agora a palavra os adeptos do club.