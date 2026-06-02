Marco Silva vai suceder a José Mourinho no Benfica.
Marco Silva vai suceder a José Mourinho no Benfica.FOTO: Fulham/Facebook
Desporto

É oficial. Marco Silva deixa o Fulham e está livre para ser o próximo treinador do Benfica

O treinador português não aceitou a proposta de renovação de contrato apresentada pelo clube de Londres.
Carlos Miguel Nogueira
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O Fulham acaba de anunciar que Marco Silva vai deixar de ser o treinador do clube, uma vez que recusou a proposta para renovação do contrato que termina no final deste mês de junho.

Numa informação publicada nas redes sociais, o emblema londrino enalteceu os cinco anos "repletos de sucessos" do treinador português à frente da equipa.

Marco Silva fica assim livre para render José Mourinho como treinador do Benfica, devendo assinar um contrato válido por duas temporadas, mais uma de opção.

O anúncio oficial deverá ser apenas feito na próxima semana, depois das eleições no Real Madrid e da previsível reeleição de Florentino Pérez, que irá oficializar o regresso de Mourinho ao Bernabéu.

Numa carta aberta publicada no site oficial do Fulham, Marco Silva disse partir "com a mesma sensação" de quando chegou ao clube há cinco anos: "A de que o Fulham Football Club é uma família."

O treinador português agradeceu aos principais responsáveis e funcionários dos cottages e acrescentou que guardará "ótimas lembranças e momentos partilhados" com os jogadores.

Aos adeptos do histórico clube de Londres disse agradeceu terem estado sempre com a equipa e lembrou que o muito que conquistaram "juntos". "Eu e minha equipa sentimos sempre o vosso apoio. Isso jamais será esquecido", disse antes de rematar: "O Fulham sempre estará no meu coração e, mais cedo ou mais tarde, voltarei a Craven Cottage."

Marco Silva iniciou o seu trabalho pelo Fulham em 2021/22 com a conquista do Championship (segundo escalão inglês) e consequente subida à Premier League, na qual em quatro épocas alcançou um 10.º lugar, por duas vezes o 11.º posto e uma vez o 13.º

No total, o treinador português orientou 229 jogos no Fulham, 100 vitórias, 48 empates e 81 derrotas.

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