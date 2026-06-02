É oficial. Marco Silva deixa o Fulham e está livre para ser o próximo treinador do Benfica

O Fulham acaba de anunciar que Marco Silva vai deixar de ser o treinador do clube, uma vez que recusou a proposta para renovação do contrato que termina no final deste mês de junho.Numa informação publicada nas redes sociais, o emblema londrino enalteceu os cinco anos "repletos de sucessos" do treinador português à frente da equipa.Marco Silva fica assim livre para render José Mourinho como treinador do Benfica, devendo assinar um contrato válido por duas temporadas, mais uma de opção.O anúncio oficial deverá ser apenas feito na próxima semana, depois das eleições no Real Madrid e da previsível reeleição de Florentino Pérez, que irá oficializar o regresso de Mourinho ao Bernabéu.Numa carta aberta publicada no site oficial do Fulham, Marco Silva disse partir "com a mesma sensação" de quando chegou ao clube há cinco anos: "A de que o Fulham Football Club é uma família."O treinador português agradeceu aos principais responsáveis e funcionários dos cottages e acrescentou que guardará "ótimas lembranças e momentos partilhados" com os jogadores.Aos adeptos do histórico clube de Londres disse agradeceu terem estado sempre com a equipa e lembrou que o muito que conquistaram "juntos". "Eu e minha equipa sentimos sempre o vosso apoio. Isso jamais será esquecido", disse antes de rematar: "O Fulham sempre estará no meu coração e, mais cedo ou mais tarde, voltarei a Craven Cottage." Marco Silva iniciou o seu trabalho pelo Fulham em 2021/22 com a conquista do Championship (segundo escalão inglês) e consequente subida à Premier League, na qual em quatro épocas alcançou um 10.º lugar, por duas vezes o 11.º posto e uma vez o 13.ºNo total, o treinador português orientou 229 jogos no Fulham, 100 vitórias, 48 empates e 81 derrotas.