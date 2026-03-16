Manuel Vareiro, um dos heróis da conquista europeia dos “Lobos”
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Manuel Vareiro, um dos heróis da conquista europeia dos “Lobos”

Aos 21 anos, o abertura português foi eleito Homem do Jogo na vitória frente à Geórgia e destaca o coletivo: “O prémio diz-me muito, mas acho que todos merecíamos ter sido MVP neste último jogo.”
Cecília Carmo
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