Portugal preparado para discutir final do europeu frente à Geórgia
FP Rugby
Modalidades

Portugal preparado para discutir final do europeu frente à Geórgia

Seleção nacional quer “dar o melhor de si” e tentar quebrar um jejum de vitórias que dura desde 2005 frente à potência do râguebi europeu.
Cecília Carmo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
seleção nacional
râguebi
Campeonato da Europa
jogadores
final do europeu

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt