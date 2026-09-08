Liga Portugal chumba relvado da Reboleira. Estrela da Amadora procura campo para receber Sp. Braga
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Liga Portugal chumba relvado da Reboleira. Estrela da Amadora procura campo para receber Sp. Braga

Alverca ou Estoril são as opções em cima da mesa. Jogo com os bracarenses é na quinta-feira, dia 10, às 20h15.
Isaura Almeida
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A Liga Portugal chumbou o relvado do Estádio José Gomes, obrigando o Estrela da Amadora a procurar nova casa para a receção ao Sp. Braga na quinta-feira, segundo soube o DN. Alverca ou Estoril são as opções em cima da mesa para o clube da Reboleira. O jogo está marcado para as 20h15.

O organismo liderado por Reinaldo Teixeira já tinha avisado que daria nota negativa ao relvado do Estádio José Gomes, se a relva não melhorasse. O aviso surgiu logo após o jogo entre o Estrela da Amadora e o Sporting da primeira jornada da I Liga 2026/27, que terminou empatado (2-2).

“Atendendo às condições e comportamento do relvado durante o jogo, pese embora o seu estado não tenha afetado negativamente o decorrer do mesmo, a avaliação final será necessariamente negativa. Nesse sentido, a Liga Portugal reserva decisão para os próximos dias”, referiu em comunicado a entidade que organiza os campeonatos, prometendo assumir “uma posição mais rigorosa na avaliação e acompanhamento da qualidade dos relvados utilizados nas competições profissionais” na defesa da integridade física de todos os participantes no jogo.

A direção do Estrela da Amadora preparou um plano para substituir o relvado, com a intervenção já agendada para a pausa do campeonato para os jogos das seleções ainda este mês de setembro, mas não chegou para a Liga Portugal dar luz verde à realização de mais um jogo na Reboleira.

O clube tricolor procura agora encontrar um novo estádio que lhe serva de casa para o encontro de quinta-feira, com o Sp. Braga. E como tem de ser um recinto homologado para receber jogos da I Liga, as opções na zona da grande Lisboa são Alverca e Estoril.

O campo do Estádio José Gomes foi o único a ser classificado de forma negativa (3,5 em 10) na 1.ª jornada, mas não é o único em situação de risco. Ainda na jornada passada, o relvado dos Barreiros, no Funchal, gerou alguma preocupação, durante o jogo do Marítimo com o Benfica. "Um campo horrível para jogar futebol. Isto não é contra o Marítimo, não tem a ver com eles, são outras questões. Se queremos que o nosso campeonato atinja outro nível, temos de dar condições aos jogadores para mostrarem a sua qualidade. Vendemos muito mal aquilo que temos de bom", disse o treinador do Benfica, Marco Silva, no final do encontro da quinta jornada, que os encarnados venceram, por 3-0.

isaura.almeida@dn.pt

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